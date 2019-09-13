"Yapay Zeka ve Hukuk Ar-Ge Birimi"ne Burhan Uyan başkan oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından kurulan "Yapay Zeka ve Hukuk Ar-Ge Birimi" başkanlığına Samsun Barosuna kayıtlı ve Samsun Barosu Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu Koordinatörü Burhan Uyan getirildi.

Türkiye'de ilk kez Samsun Barosu nezdinde kurulan Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu'nun bu yöndeki başarılı çalışmalarının ardından TBB de çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında avukat Burhan Uyan, yeni kurulan TBB Yapay Zeka ve Hukuk Ar-Ge Birimi başkanlığına getirildi.

Uyan, AA muhabirine, hukuk ve yargının günümüzde önemli gelişme gösteren yapay zeka çalışmalarına dahil olması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın yargı sistemlerinde kullanılabilir hale gelmesiyle yeni teknolojilerin bir karar destek yönetimi katmanı halinde tüm sektörlere yerleşmeye doğru ilerlediğini anlatan Uyan, "Yapay zeka çalışmaları her geçen gün gelişiyor. Her alanda kullanılmaya başladı. Bu çalışmalar orta ve uzun vadede hukuk hizmetleri, avukatlık sektörünü de ciddi ve derin bir değişime zorlamaktadır. Avrupa Konseyinde kabul edilen yapay zekanın yargı sistemlerinde kullanılmasına dair etik kurallar rehberi sonrası teknik ve mevzuatsal gelişmelerin nihayetinde Türk yargısına ve avukatlığına da zorunlu olarak sirayet edeceği açıktır." dedi.

Yapay zekalı yargıda çalışacak avukatlık hizmetlerinin farkındalığının sağlanmasının genç hukukçuların gelecekte ayakta kalmaları konusunda yol gösterici olacağını vurgulayan Uyan, Türk ve Avrupa yargı sistemlerine uyumlu teknolojilerin geliştirilmesine rehberlik yapılması, yargının ve avukatların hukuk hizmetlerinde geleceğe hazırlanması için yeni projeler geliştirilmesi açısında da çalışmanın önem taşıdığını kaydetti.

Uyan, TBB tarafından kurulan birime kendisinin getirilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.