Yapay Zeka ve Nano Teknolojilerin Geleceği Çalıştayı

Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ), 'Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi' kapsamında sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik entegrasyonunun yapılandırılması amacıyla arama konferansı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ), 'Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi' kapsamında sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik entegrasyonunun yapılandırılması amacıyla arama konferansı düzenlendi.



Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) sekreteryası altında yürütülen çalıştayda, kişiselleştirilmiş tıp, ileri teşhis, mobil sağlık sistemleri gibi alanlarda, yapay zeka, robot, biyosensör, büyük veri, nano teknolojiler ve çözümler geliştirilmesi ele alındı.



AÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre düzenlenen çalıştayda, yeni araştırma merkezleri, programlar ve iş birliklerinin tartışıldığı oturumlarda ayrıca yerli ve milli olarak üretilmesi planlanan tıbbı cihaz ve malzemeler ortaya kondu.



"Projeler yol haritasına dönüştürülecek"



Arama konferansına başkanlık yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, sağlık bilimleri, temel bilimler ve mühendislik entegrasyonunun, AÜ'nün dönüşümünde öncelikli projelerden olduğunu belirterek, "Çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımı ve yapılan öneriler önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.



Çelik'in başkanlık yaptığı Arama Konferansına Atatürk Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Fen Fakülteleri ile hastane yöneticilerinin yanı sıra, Erzincan Binali Yıldırım, Sabancı, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Yeditepe, Acıbadem ve Koç Üniversitelerinden araştırmacılar ile çeşitli kamu kurumlarında çalışan sağlık personeli ve özel sektör temsilcileri katıldı.

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