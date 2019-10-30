Yapay Zekâ Veri Analisti yetiştirildi
1 saat önce
Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zeka Programı kapsamında, yapay zeka destekli veri analistliği eğitimi aldılar.
Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zeka Programı kapsamında, yapay zeka destekli veri analistliği eğitimi aldılar. "Yapay Zeka Veri Analisti Programı" projesi kapsamında, farklı uzmanlık alanlarında görev alan Tofaş çalışanlarına teknik yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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