Son Dakika Haberleri: Yapay Zekâ Veri Analisti yetiştirildi
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Yapay Zekâ Veri Analisti yetiştirildi

1 saat önce

Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zeka Programı kapsamında, yapay zeka destekli veri analistliği eğitimi aldılar.

Yapay Zekâ Veri Analisti yetiştirildi, System.String[]

Tofaş çalışanları, Microsoft ile ortak yürütülen Yapay Zeka Programı kapsamında, yapay zeka destekli veri analistliği eğitimi aldılar. "Yapay Zeka Veri Analisti Programı" projesi kapsamında, farklı uzmanlık alanlarında görev alan Tofaş çalışanlarına teknik yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Microsoft, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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