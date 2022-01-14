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Yapay zeka yarışmasında girişimcilere 435 bin liralık ödül - Son Dakika

Yapay zeka yarışmasında girişimcilere 435 bin liralık ödül

14.01.2022 12:51
Yapay zeka yarışmasında girişimcilere 435 bin liralık ödül

Yapay zeka yazılımları ile insanlık için en önemli 7 sorundan en az birine çözüm getirmeyi hedefleyen projelerin değerlendirildiği Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması'nın 2022 kazananları belli oldu.

Yapay zeka yazılımları ile insanlık için en önemli 7 sorundan en az birine çözüm getirmeyi hedefleyen projelerin değerlendirildiği Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması'nın 2022 kazananları belli oldu. Yarışmanın birincisi seçilen Wallids ve Retinow girişimleri toplam 435 bin liralık ödüle hak kazandı.

Yapay zeka özelinde çalışmalar yapan ekip ve projeleri destekleyen Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması'nın ikincisi gerçekleştirildi. Yarışmada, Wallids ve Retinow projeleri birinci seçildi. Kazanan projeler, toplam 435 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.

TOPLAM ÖDÜL 435 BİN TL

Yarışmanın 31 Ekim'de son bulan başvuru aşamasından sonra Diici tarafından hazırlanan ve 15 gün süren hızlandırılmış eğitim kampıyla girişimcilere birçok konuda destek verildi. Kampta ürün - üretim modeli, pazar, rekabet, hedef, analizler, riskler, fonlama ve finansal tabloları gibi konuları içeren çeşitli eğitimlere katılan ekipler, sürecin final aşaması için ise invest.fonbulucu.com üzerinden projelerini oluşturdu. Fonbulucu CEO'su Hakan Yıldız, EAE Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hikmet Kaya, Acmena Technology Management and Investment Inc. Kurucusu Suat Baysan ile ECONiX Kurucusu ve Yönetici Ortağı Dr. Güvenç Koçkaya'nın jüri heyeti olarak yer aldığı final etabında ise değerlendirilen 9 farklı proje arasından Wallids ve Retinow projeleri birinci seçildi. Kazanan projeler, toplam 435 bin liralık ödülü almaya hak kazandı.

TÜRK RESSAM, ÖDÜLLÜ ESERİNİ GİRİŞİMCİLER İÇİN AÇIK ARTIRMAYLA SATTI

Küçük ve orta büyüklükteki e-ticaret şirketlerinin internet siteleri için oluşturulmuş bir siber güvenlik sistemi sunan yarışma birincilerinden Wallids ve yüksek doğruluktaki yapay zeka algoritması ile diyabete bağlı görme kaybını tespit ederek anında raporlamayla retinal kamera sistemi geliştiren Retinow projeleri, 17 bin 500 lira hibe aldı. Birinci seçilen girişimciler Reinves Capital tarafından kurulan fonbulucu GSYF tarafından 200.000 TL'lik yatırım onayı kazanırken, final gecesinde genç Türk ressamlardan Dr. Öğr. Üyesi. Okan Boydaş'ın 2021'de Light Space Time yarışmasında ödül alan 2017 tarihli "Black Hole" isimli eseri projeye katkı için açık artırma yoluyla 10 bin TL'ye alıcı buldu. Elde edilen tüm gelir, kazanan projelere aktarıldı.

BİRİNCİLER YARIŞMA SONRASINDA DA DESTEKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Dr. Güvenç Koçkaya yarışmaya dair, "İkincisini düzenlediğimiz ve yapay zeka üreten girişimlere odaklandığımız yarışmamızdaki tüm girişimlere hazırlık sürecindeki eğitim desteğimiz ve verdiğimiz hibelerle birlikte katkıda bulunmaya çalıştık. Gelecekte düzenleyeceğimiz programlarla bu alana daha fazla nüfuz edeceğimize inanıyor, birinci seçilen Wallids ve Retinow ekiplerini gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullanırken, program partnerlerinden fonbulucu.com adına konuşan Hakan Yıldız ise "fonbulucu olarak yarışmalara ve programlara iş ortaklığı yapmak bizim için çok kıymetli. Yarışmada ödül kazanan 2 ekibimizi de kutlarken, bir yandan da kendilerini platformumuzda yatırım turuna çıkmaya davet ediyor ve girişim sermayesi yatırım fonumuzdan 200 bin lira yatırım ile kampanya başlatacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

İlki 2020 yılında düzenlenen ve yapay zeka özelinde faaliyet sürdüren ekip ve projeleri destekleyen Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması'nın ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Uluslararası Rotary'nin 7 odak noktasını temel alan konularda yapay zeka kullanılarak hazırlanan projelerin desteklenmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesini hedefleyen İstanbul Ataköy Rotary Kulübü, yarışmayla genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için uygun bir ortam yaratılmasına olanak tanıdı. Kitlesel fonlama platformu fonbulucu.com ortaklığıyla gerçekleştirilen yarışma, ekosistemde kitle fonlaması farkındalığı oluşturmanın yanı sıra, çeşitli fikir ve projelerin kitlesel fonlamaya bakış açısında da bilinirlik kazanılmasına yeşil ışık yaktı. Katılımcılar ise yarışmadan önce düzenlenen eğitim kampının ardından projelerini geliştirerek jüri heyetine sundu.


Yapay zeka yarışmasında girişimcilere 435 bin liralık ödül
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Türk Lirası, Yapay Zeka, Yatırım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yapay zeka yarışmasında girişimcilere 435 bin liralık ödül - Son Dakika
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