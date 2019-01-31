Son Dakika Haberleri: Yapay Zekada Japonya, Güney Kore ve ABD Önde

Yapay Zekada Japonya, Güney Kore ve ABD Önde

1 saat önce

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), yapay zekaya ilişkin en çok patent başvurusunun Japonya, Güney Kore ve ABD'den şirketlerce yapıldığını bildirdi.

Yapay Zekada Japonya, Güney Kore ve ABD Önde, System.String[]
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), yapay zekaya ilişkin en çok patent başvurusunun Japonya, Güney Kore ve ABD'den şirketlerce yapıldığını bildirdi.

WIPO'nun yapay zeka alanındaki çalışmalara yönelik yayımladığı ilk raporunda, bu alandaki rekabette Çin ve ABD'nin dünyadaki diğer rakiplerinin önünde olduğu aktarıldı.

Raporda, ABD teknoloji devleri I BM'in yapay zeka alanında 8 bin 920, Microsoft'un ise 5 bin 930 patent başvurusu yaptığı belirtildi. Bu şirketleri Toshiba, Samsung ve NEC izledi.

Yapay zeka çalışmalarının ilk ortaya çıktığı 1950'li yıllardan itibaren yapay zekayla bağlantılı 340 bin patent başvurusu yapıldığı ve 1,6 milyon bilimsel belge yayımlandığı bilgisine yer verilen raporda, bu alanda en çok patent başvurusunun Japon, Güney Koreli ve Amerikan şirketler tarafından yapıldığı belirtildi.

WIPO Genel Direktörü Francis Gurry BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yapay zeka alanındaki çalışmalarda gerek patent başvuru sayısı gerekse bilimsel yayınlar açısından Çin ve ABD'nin rakipleriyle arayı açtığını söyledi.

Gurry, yapay zekanın artık hayatın her alanına keskin şekilde girdiğini belirterek, yapay zekanın "işsizliği artırması ya da yeni istihdam alanları oluşturması" konusunun büyük bir soru işareti olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: AA

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