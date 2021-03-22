Yapay zekalı depolama projesine uluslararası ödül - Son Dakika

Singapur'da gerçekleşen 11'nci Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) Konferansı ve Yarışması'nda Bartu Arslan, Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında yürüttüğü projesiyle ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında çalışmalarını yürüten Bartu Arslan, önceki hafta Singapur'da düzenlenen IEOM Konferansı ve Yarışması'nda, "Katlar arası dolaşabilen otomatik araçlı depolama ve çekme sistem tasarımında derin öğrenme ile akıllı işlem seçimi başlıklı çalışmasıyla "Tedarik zinciri ve lojistik alanında ikincilik ödülü kazandı.

"TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI PROJE"

Çalışmanın, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK tarafından da desteklenen 'akıllı bir otomatik araçlı depolama ve çekme sistem tasarımı' adlı Türkiye - Slovenya işbirliğindeki araştırma projesinden üretildiğini belirten Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, şunları söyledi:

"Yüksek lisans tezini bu konuda çalışan öğrencisi Bartu Arslan'ın TÜBİTAK bursiyeri olarak projede yer aldı. Tedarik zinciri ve lojistik" alanında uluslararası ödülün sahibi olan proje ile son dönemde elektronik ticaretin artışı ile büyük önem kazanan depo operasyonlarına çözüm getiren, "yapay zeka tabanlı katlar arası dolaşabilen otomatik araçlı depolama ve çekme sistemi gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda elektronik ticaretteki artışla birlikte özellikle lojistik açıdan depo operasyonlarının büyük önem kazandı. Maliyet verimli ve hızlı depo operasyonları için Endüstri 4.0 gelişimleri ile de birlikte otomasyon teknolojilerine yatırımlar hızlandırıldı. Depo ihtiyaçlarına göre, çok sayıda otomatik depolama ve çekme sistem tasarım çözümlerine bir katkı da TÜBİTAK 2508 Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi ve Slovenya Maribor Üniversitesi iş birliği ile fonlanan bu proje ile sunulmakta. Çalışmamızda, gerçek zamanlı veriyi kullanarak gerek hızlı gerek ekonomik gerekse de enerji verimli çalışan akıllı bir depolama otomasyon tasarımı geliştirilerek, bu teknolojileri sağlayan üretici endüstrilere katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu yeni tasarımda, depodaki otomatik araçlar, kullanılan yapay zeka sistemiyle etrafından bilgi toplayarak, öğrenmeye dayalı, otonom karar alabilen, akıllı birer ajan olarak çalışabilmekte ve sistemde bekleyen işleri, sistem performansını en iyileştirecek şekilde seçebilmekte."

"DANIŞMANLIĞIMDA YÜRÜTTÜĞÜ PROJEYLE ÖDÜL KAZANMASI DA AYRICA GURUR VERİCİ"

IEOM'un, insanlığın iyileştirilip geliştirilmesi için endüstri mühendisliği ve operasyon yönetimi disiplininin ilerlemesine adanmış, önde gelen küresel organizasyon olmaya çalıştığını belirten Doç. Dr. Ekren, "Topluluğun temel amacı, küresel olarak eleştirel düşünceyi ve onun endüstri mühendisliği ve operasyon yönetimi alanındaki etkin kullanımını teşvik etmek. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çok sayıda konferans etkinliği düzenleyen bu topluluk, son etkinliğini Singapur'da sanal ortamda gerçekleştirdi. Öğrencimizin, danışmanlığımda yürüttüğü projeyle ödül kazanması da ayrıca gurur verici" ifadelerini kullandı.