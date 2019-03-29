Son Dakika Haberleri: Yapay Zekalı Gm Asistan'a Zor Sorular Sorduk!

Yapay Zekalı Gm Asistan'a Zor Sorular Sorduk!

31 dakika önce

Yerli akıllı telefon üreticimiz General Mobile, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yapay zekalı General Mobile Asistan ile bizleri heyecanlandırmıştı.

Yerli akıllı telefon üreticimiz General Mobile, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yapay zekalı General Mobile Asistan ile bizleri heyecanlandırmıştı. General Mobile, Android dünyasında bir ilk olarak yapay zekaya dayalı kendi asistanını kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Biz de bu yeni sanal asistanını zor sorularla zorladık ve cevaplara baktık!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:42 Kaynak: Youtube

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