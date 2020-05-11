Yapay zekalı robotlar üretimde verimi artırıyor - Son Dakika
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Yapay zekalı robotlar üretimde verimi artırıyor

6 saat önce

Mitsubishi Electric, tescilli yapay zeka (AI) markası "Maisart" teknolojisi ile şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini hedefliyor.

Yapay zekalı robotlar üretimde verimi artırıyor, System.String[]

Mitsubishi Electric, tescilli yapay zeka (AI) markası "Maisart" teknolojisi ile şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini hedefliyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, robotik sistemlerin yapay zekayla geliştirilmesi sonucu yetenekleri artan robotlar, kestirimci ve önleyici bakımın tüm avantajlarından faydalanma imkanı sağlıyor.

Robotik alandaki artırılmış önleyici bakım teknolojileri ile endüstriyel üretimde yaşanan beklenmedik arızaların önüne geçilmesi mümkün oluyor.


Araştırma şirketi Frost & Sullivan tarafından yayınlanan rapora göre, endüstriyel üretimde yaşanan beklenmedik arızaların maliyetinin 45 milyar avroya ulaştığı tahmin ediliyor ve bu oranın yüzde 42'sinin temel sebebinin fabrika ekipmanlarında yaşanan arızalar olduğu belirtiliyor.

Bu kayıp, üretim maliyetinin yanı sıra beklenmedik kesintiler, bakım, onarım ve ekipman değişimine yönelik maliyetler ve makinelerin olabildiğince hızlı bir şekilde tekrar üretime döndürülmesi için gösterilen çabayı da kapsıyor.


Arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıyı önceden ikaz eden önleyici bakımla sorunun ortadan kaldırılması mümkün olabiliyor.

Böylece bakım ekipleri arıza gerçekleşmeden bakım yapma fırsatı bulabiliyor ve beklenmedik arızalar azalarak planlı kesinti süreleri kısalıyor.

Üretim hattının diğer parçaları gibi robotların da uzun süre güvenli bir şekilde çalışması için düzenli bakım görmeleri gerekiyor.

Bu önleyici bakım teknolojileri; AI teknolojisiyle önemli düzeyde geliştirilebiliyor ve makine öğrenimi algoritmaları makinenin çalışmasına ilişkin daha fazla veriyi açığa çıkarıyor.

Bu sayede mevcut performansı, önceden belirlenmiş kriterlerle karşılaştırmanın ötesine geçerek gerçek zamanlı veri ve geçmiş trendler hakkında kararlar verilebiliyor.


Makine anormalliklerinin hızlı tespit edilmesi sağlanıyor.

Mitsubishi Electric'in en yeni robot serilerinde kullandığı MELFA Smart Plus fonksiyonu, AI tabanlı kestirimci bakıma bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor.

Bu entegre teknoloji, ana robot bileşenlerinin çalıştığı süreyi hassas bir şekilde izlerken fiili çalışma koşullarına göre bakım programlarını hesaplıyor.

Uygulamanın tasarım aşamasında robotun hizmet ömrünü ve yıllık bakım maliyetlerini tahmin etmek için simülasyon kabiliyetleri de sunan bu teknoloji, mühendislere robotun hizmet ömrünü uzatmak için çalışmasında değişiklikler yapma fırsatı sağlıyor.


Mitsubishi Electric'in MELFA FR Serisi robotları robot bakım maliyetlerini minimum düzeyde tutmak için tasarlandı.

Mekanik tasarımıyla bakım periyodlarının uzun olduğu bu robot serisinin AI tabanlı kestirimci bakım fonksiyonu ile birleştirilmesi, planlı veya beklenmedik arızaları azaltarak üretim süresini önemli düzeyde artırıyor.


Mitsubishi Electric, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla tescilli AI markası "Maisart" teknolojisini kullanıyor.

"Mitsubishi Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji" ifadesinin kısaltması olan "Maisart" ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor.

Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor.

Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anormalliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:56 Kaynak: AA


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