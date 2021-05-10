"Yapay zekaya dayalı çözümlerle üretim sektörü dönüşüme uğruyor" - Son Dakika

Siemens, Google Cloud ile iş birliği kapsamında, endüstriyel üretim sektöründe yapay zekaya dayalı çözümlerin kullanımını artırmayı amaçladığını ve üretimde verimlilik artışı sağlanmasını hedeflediğini duyurdu.

Endüstriyel otomasyon ve yazılım alanlarında çalışmalar yürüten Siemens, fabrikalardaki süreçleri optimize etmek ve üretimde verimliliği artırmak için Google Cloud ile iş birliği yaptığını kaydetti. Siemens, kendi fabrika otomasyon çözümlerini Google Cloud'un veri bulutu ve yapay zeka/makine öğrenmesi (AI/ML) teknolojileri ile entegre ederek üreticilerin inovasyon geliştirmesine yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

İş birliği kapsamında geliştirilen yapay zekaya dayalı çözümle ilgili Siemens tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siemens'in üretim sektörünü ileri taşıyan öncü teknolojileri Google Cloud'un veri bulutu, yapay zeka ve makine öğrenmesi yetenekleriyle birleşerek üreticilere fabrika verilerini uyumlu hale getirme olanağı tanıyor. Ayrıca ürünlerin görsel açıdan denetimi, montaj hattında bulunan makinelerin yıpranma ve aşınma durumlarının tahmin edilerek gelecekte oluşabilecek maliyetlerin önceden tahmin edilmesi gibi uygulamaları mümkün kılıyor."

"KALİTEYİ İYİLEŞTERMEK AMAÇLANIYOR"

Google Cloud ve Siemens arasındaki iş birliğiyle Industrial Edge ile bağlantılı olarak yapay zekanın dağıtımını ve ölçeğe göre yönetimini kolaylaştırmak, üretimde çalışanları güçlendirmek, rutin görevleri otomatikleştirmek ve genel kaliteyi iyileştirmek amaçlanıyor.

Siemens Dijital Endüstriler'in Fabrika Otomasyonu Kontrol Bölümü Başkan Yardımcısı Axel Lorenz, "Yapay zeka, fabrikalarda radikal bir dönüşüm yaratma konusunda büyük potansiyel taşıyor. Üreticilerin birçoğu yapay zeka alanında bugün hala "pilot proje" seviyesinde kalmış durumda; biz bunu değiştirmek istiyoruz. Siemens'in Industrial Edge ve endüstriyel operasyon konusundaki çözümleri ile Google Cloud'un yapay zeka/makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşmesi, üretim sektöründe oyunun kurallarını kökten değiştirecek" dedi.

Google Cloud Üretim ve Endüstri Yöneticisi Dominik Wee ise, "Siemens, endüstriyel otomasyon ve yazılımda, Google Cloud ise veri analitiği ve yapay zeka/makine öğrenmesi alanlarında lider konumda bulunuyor. Bu iş birliği, bu iki dünyanın en iyilerini bir araya getiriyor ve AI/ML uygulamalarının üretim endüstrisinde kullanılabilir olmasını sağlıyor. Yapay zekanın endüstriyel kullanımını kolaylaştırarak, çalışanların üretim alanındaki kritik öneme sahip görevlere daha fazla odaklanabilmelerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.