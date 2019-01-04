Yapay Zekaya Sahip 5 Kadın Robot Gelecekte Partneriniz Olacak !!
16 dakika önce
Geleceğin hakimi olacakları düşünülen robotlar bu sefer karşımıza kadın olarak çıkıyorlar.
Geleceğin hakimi olacakları düşünülen robotlar bu sefer karşımıza kadın olarak çıkıyorlar. Bugün sizlere dünyanın en popüler ve ilginç kadın robotlarından bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube
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