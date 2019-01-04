Son Dakika Haberleri: Yapay Zekaya Sahip 5 Kadın Robot Gelecekte Partneriniz Olacak !!

Yapay Zekaya Sahip 5 Kadın Robot Gelecekte Partneriniz Olacak !!

16 dakika önce

Geleceğin hakimi olacakları düşünülen robotlar bu sefer karşımıza kadın olarak çıkıyorlar.

Geleceğin hakimi olacakları düşünülen robotlar bu sefer karşımıza kadın olarak çıkıyorlar. Bugün sizlere dünyanın en popüler ve ilginç kadın robotlarından bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:03:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapay Zekaya Sahip 5 Kadın Robot Gelecekte Partneriniz Olacak !!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]