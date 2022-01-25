Yapay zekayla animasyon hazırlıyorlar - Son Dakika

Yapay zekayla animasyon hazırlıyorlar

100 kişiyle yapılan işi yapay zekayla iki kişi yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir araya gelen doktor ve mimar, en az 100 kişiyle yapılan işi, iki kişiyle yaptı. Türkiye'de ise bir ilki başararak yapay zeka ile animasyon çıkardılar.

Diyarbakır'da bir araya gelen doktor ve mimar iki arkadaş, hobi olarak yaptıkları işin peşini bırakmayarak, tüm zorluklara rağmen animasyon çalışmaları için farklı boyut geliştirdi. Amerika gibi ülkelerde bir stüdyoda en az 100 kişilik bir ekiple yapılan animasyonlar, Türkiye'de kısıtlı imkanlar ve ekip arkadaşları yokluğu nedeniyle iki kişiyle yaptılar. Zorlukların üstesinde gelmek için çareyi farklı yollarda arayan iki arkadaş, Türkiye'de bir ilki başararak geliştirdikleri yapay zekayı animasyonlara eklediler. Diyarbakır'da yapılan çalışmanın Türkiye'de alanında ilk olduğu düşünülen yapay zekayla animasyon çalışması, iki arkadaşa gelecek olan destek ile televizyon ortamında yayınlanması hedefliyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Aile Hekimi olan Dr. Şahin Erdem, 2004 yılında öğrenciyken bu işe meraklandığını, çocukluğundan bu yana bilgisayarlara ilgisi olduğu için hobi olarak kullanmaya başladığını söyledi. Doktorluk yaptığı zamanlarda bu işi evinde eğlence amaçlı yapmak istediğini belirten Erdem, eleman eksikliğinden dolayı zorunlu olarak yapay zekaya başvurduklarını ve büyük başarı elde ettiklerini vurguladı. Erdem, "Tüm görüntüleri aklıma gelen bir sanatçı olarak yıllarca yaptım. Ama sonra bu işi geçen yıl ve önceki yıl insanlarla konuşup daha çok bir sanatçı olarak fikirlerini anlatmak, insanlara eğlenceli ve karikatüristik ve onların gülmelerini sağlayacak ir şey yapmam gerektiğine karar verdim. Çünkü insanlar konuşurken çoğunlukla şakalaşıyorum ve espri yapıyorum. O zaman bunu da tüm toplumla paylaşma ve onlara hem bir şeyler anlatırken hem de güldürmeyi hedefledik. O yüzden bu projelerimize başladık. Yazmış olduğumuz projeler dönem gereği insanların anlaması için dizi halinde yazıldı. ve bu diziler çevriliyor ve sonrada insanların beğenisine sunulacak. Burada geçen yıldan beri çalışmaya başladık" dedi.

"Türkiye'de ilk olarak yapay zekayı animasyonda kullandığımızı düşünüyorum"

Teknik sorunlar, insanların katılmaması ve kimseden ciddi bir çaba ve yaklaşım görmediklerinden dolayı çalışa çalışa en sonunda yapay zekayı kullanmak zorunda kaldıklarının vurgulayan Erdem, çalışmalarında umduklarından daha iyi sonuçlar aldıklarını kaydetti. Erdem, "Çünkü dediğim gibi gerçekten tasarımdan çok kendi kararlarını vermeleri daha iyi animasyonları doğuruyor. Türkiye'deki stüdyolarda okumuş olduğum kadarıyla bir stüdyoda en az 40 kişiyle çalışılıyor. Amerika'daki stüdyolarda ise en az 150-200 kişiyle ve daha geniş finansmanla çalışıyor. Bu, Türkiye'de, Diyarbakır'da, özelikle Güneydoğu'da hiç ilgiyle karşılanmadığı için biz çalışmada iki kişi kaldık. Başlangıçta dört kişiydik. Diğer arkadaşlarımız ayrılınca iki kişiyle devam ettik. Az sayıda kaldığımızdan ötürü de, yeni algoritmalar, dünyadaki ve Türkiye'deki diğer stüdyoların kullanmadığı algoritmaları geliştirdik ve daha çabuk, daha dengeli ve daha isabetli animasyonlar oluşturmayı başardık. Biz, bunu Türkiye'de ilk olarak yapay zekayı animasyonda kullandığımızı düşünüyorum. Hedefim Türkiye'de çok daha kaliteli animasyonlar ve görsel oluşturmak" ifadelerinde bulundu.

"Kısıtlı imkanlardan ötürü doğal gelişen bir süreç oldu"

Mimar Dilber İbrahimoğlu, Şahin Erdem'in sosyal medya aracılığıyla ekip arkadaşları araması üzerine ona katıldığını belirtti. Tamamen kısıtlı imkanlardan ötürü doğal gelişen bir süreç olduğunun altını çizen İbrahimoğlu, "İki kişilik bir ekiple 100 kişinin işini yapmaya çalışıyoruz. Bize katılan birkaç tane arkadaşımız olmasına rağmen sürecin zorluğundan ötürü zaman içerisinde bu işi yapmaktan vazgeçtiler. Biz o süreçte başka arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Ama maalesef katılan olmadı, daha önce yapay zekayla oyunlar çevriliyor. Ama animasyon yapay zekayla yapan hiçbir şekilde yapılmadı. Dünyada yapıldığına dair çok detaylı bir araştırmamız yok" şeklinde konuştu.

Yapay zekayla film sahnelerinin çevrildiğinin düşüncesinde olduğunu aktaran İbrahimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı film sahnelerinin onunda vier teknolojisiyle yapıldığını düşünüyorum. Animasyon ve yapay zeka fikri sadece Türkiye'de ilk defa yapıldığına inanıyorum. Bu animasyonda yaptığımız seslendirmeler, karakter modellemeler, dizayn, çevre dizaynı hepsi bize ait. Tamamen kısıtlı imkanlarla ve eleman eksikliğinden ötürü hepsini bireysel bir şekilde iki kişi olarak yapmaya çalıştık. Bunun içinde destek istiyoruz. Hazırda dört tane yazılmış projelerimiz var. İlk gösterime sunacağımız animasyon yapım aşamasında. Youtube'de de örneklemesini paylaştık. En kısa sürede güzel bir şekilde animasyon çıkarmayı umut ediyoruz. Eğitim, komedi, eğlence amaçlı projelerimiz sonuçlandıktan sonra uygun kanallarla görüşüp bunları TV ortamına taşımayı düşünüyoruz.