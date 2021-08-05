YAPAY ZEKAYLA BAĞLARDAKİ REKOLTE ÖLÇÜLDÜ - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir çiftçiye ait 40 dönümlük üzüm bağında yapay zeka destekli rekolte tahmini yapıldı.

Teknolojide yaşanan gelişimler, tarımsal faaliyetlerde de kendisini gösteriyor. Bandırma ilçesinde bu kapsamda, kırsal Yeniziraatlı Mahallesi'nde çiftçi Recep Durmaz'a ait 40 dönümlük üzüm bağında, yapay zeka desteği ile rekolte tahmini yapıldı.

Bandırma Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Mustafa Cem Aldağ konu ile ilgili bilgiler verdi.

'Günümüzün en büyük sorunlarından biri kırsalda yaşayan insanlarımızın tarımdan uzaklaşması, köyde yaşayanlar da istatistiklere baktığımızda yaş ortalaması 50'nin üzerinde insanlar tarım yapıyorlar' diyen Dr. Aldağ, 'Dolayısıyla dünya nüfusunun 8 milyara dayandığını düşünürsek tarımsal üretimin hayati önemi artarak korumakta. Bu yüzden biz yeni teknolojileri hayatın içine daha çok katmak zorundayız. Yapay zeka destekli rekolte tahmin sistemi geliştirdik. Bu sayede daha kısa sürede rekolte tahmini yapıyor, insan faktörünün hatalarını ortadan kaldırıyoruz' ifadelerini kullandı.

SAYIMDA HASASSILIK 400 KAT ARTTI

Bandırma Kent Konseyi'nin yapay zeka teknolojisine destek veren ve aynı zamanda projede birlikte yer alan firmanın kurucusu ve müdürü Celil Serhan Tezcan ise, 'Bugün demosu için geldiğimiz meyve sayar, özellikle bağlarda salkım sayımı, sürgün sayımı, yaprakların ne kadar meyveleri kapattığı kapatmadığı, bunlar güneş yanıklarını önlemek için gerekli bir hesaplama. Onların tespiti için çalışıyor. Dünyanın en eski şarap firmalarından birine projemizi sattık. Yapay zeka konusunda uluslararası ilk satışımızı gerçekleştirdik. Sistemi 7 aydır kullanıyorlar. Her 20'inci sırada bir 20'nci asmayı sayıyorlardı. Biz şimdi her sırayı sayıyoruz. Dolaysıyla hassaslık 400 kat artı. Sıra üzeri sayım doğruluğumuz ise yüzde 99,5 seviyesinde. Eski yönteme kıyasla bizim yöntemimiz onlara 30-40 bin kat daha doğru sonuç sağlıyor. Özellikle küresel iklim değişikliği gündemdeyken hava olaylarının değişimi, soğukların vurması nedeniyle bu tür rekolte tahminleri çok daha önemli olmaya başladı. Bu tür yapay zeka sistemleriyle insan gücüyle 2 ayda yapılan işlemleri biz gerçek zamanlı olarak yani kamerayla giderken sayabilir hale geldik. Ülkemizde bu tür sistemlerin geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, kırsal mahalleri ve çiftçileri desteklemek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, 'Buradaki amacımız çiftçimizi bilgilendirerek küçük demolar hazırlamak. Bandırmamız her kırsal mahallesi ile tarımın başkenti olma niteliği taşıyan bir kent. Kent Konseyi olarak çiftçilerimizi desteklemek ve onları bu konularda bilgilendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu teknolojileri çiftçimizin kullanarak en iyi şekilde yararlanması bizim en büyük isteğimiz' dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Özhan da, destek için teşekkür ederek şunları söyledi: 'Bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok mutluyuz, mahallemizde üzümcülük 60 dönüm arazide yapılıyor. İnsanlarımız bu alana yavaş yavaş yöneliyor.?