Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular

Yapay zeka uygulamalarının oluşturduğu görseller son dönemde sık sık gündeme gelir oldu. Sosyal medyadaki fotoğraflarından yapay zeka aracılığıyla müstehcen içerikli videolar hazırlayan bir tacizci, genç kızın hayatını kabusa çevirdi. "Yardım edin" diyerek çağrı yapan genç kızın başına gelenler, adeta herkesin başına gelebilir.

FOTOĞRAFLARI MÜSTEHCEN SÖZLER İLE SESLENDİRMİŞ

Show Haber'e konuşan Aleyna Ketenci, kendisinin yıllar önce çektiği fotoğrafları dahi saklayan bir erkeğin yapay zeka kullanarak söz konusu fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürerek kendisine gönderdiğini söyledi. Kimliği belirsiz şahsın, bazı fotoğrafları yeniden canlandırarak müstehcen sözler ile seslendirdiği görüldü.

"ANCAK BİR PSİKOPATIN AKLINA GELİR"

Aleyna Ketenci verdiği röportajda, "Gerçekten normal bir insanın aklına gelemez böyle şeyler; ancak bir psikopatın aklına gelir' dedi. Gönderdiği maillerde ev ve iş yeri adresinin de kayıtlı olmasından dolayı endişelendiğini dile getiren Aleyna Ketenci yine de, "Hiçbir şeyden korkmayın" dedi.