Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular

29.03.2023 14:10

Sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafları, bir tacizci tarafından yapay zeka aracılığıyla müstehcen içeriğe dönüştürülen Aleyna Ketenci, yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Yapay zeka uygulamalarının oluşturduğu görseller son dönemde sık sık gündeme gelir oldu. Sosyal medyadaki fotoğraflarından yapay zeka aracılığıyla müstehcen içerikli videolar hazırlayan bir tacizci, genç kızın hayatını kabusa çevirdi. "Yardım edin" diyerek çağrı yapan genç kızın başına gelenler, adeta herkesin başına gelebilir.

FOTOĞRAFLARI MÜSTEHCEN SÖZLER İLE SESLENDİRMİŞ

Show Haber'e konuşan Aleyna Ketenci, kendisinin yıllar önce çektiği fotoğrafları dahi saklayan bir erkeğin yapay zeka kullanarak söz konusu fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürerek kendisine gönderdiğini söyledi. Kimliği belirsiz şahsın, bazı fotoğrafları yeniden canlandırarak müstehcen sözler ile seslendirdiği görüldü.

"ANCAK BİR PSİKOPATIN AKLINA GELİR"

Aleyna Ketenci verdiği röportajda, "Gerçekten normal bir insanın aklına gelemez böyle şeyler; ancak bir psikopatın aklına gelir' dedi. Gönderdiği maillerde ev ve iş yeri adresinin de kayıtlı olmasından dolayı endişelendiğini dile getiren Aleyna Ketenci yine de, "Hiçbir şeyden korkmayın" dedi.

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular
14:04 Ağıralioğlu istifası sonrası sessizliğini bozdu: Partime yük olmaya başlamıştım
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretliyi sevindirecek haber: Temmuz ayında ara zam yapılacak
13:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak
13:46 Gündemi meşgul eden tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak karar ne olacak?
13:39 Yapay zekayla fotoğraflarını müstehcen içeriklere çevirip taciz ettiler
13:33 Gündemde tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından ne karar çıkacak?
13:12 Erdoğan, Karadeniz gazı için müjdeyi duyurdu: İki bayramı bir arada yaşayacağız
13:06 "Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız
12:10 Can alan motosiklet kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişi metrelerce takla atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 14:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay zekayla fotoğraflarını cinsel içeriklere çevirerek tacizde bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement