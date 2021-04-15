YAPAY ZEKAYLA KALP YETERSİZLİĞİNE ERKEN TANI KONULACAK - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle kalp yetersizliğine erken tanı konulması için çalışmalar devam ediyor. Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik, "Projemize ilişkin ilk sonuçları 2021'in ikinci çeyreği içerisinde görmeyi hedefliyoruz. İstenilen sonuçlara ulaşması durumunda projeyi ulusal çapta yaygınlaştırmayı ve çekilen her akciğer röntgeninde uygulamayı amaçlıyoruz" dedi.

MEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle erken tanı konulacak. Proje kapsamında bir yıl içerisinde MEÜ'ye başvuran 45 yaş üstü hastalara ait 20 binin üzerinde röntgen görüntüleri yapay zeka teknolojisi ile geriye dönük olarak analiz edilecek. Proje ile, bulguları itibarıyla tespiti zor bir rahatsızlık olan kalp yetersizliğinin erken tanısı ve tedavisi hedefleniyor. Elde edilecek veriler kalp yetersizliği tanı kriterleri çerçevesinde Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümü tarafından değerlendirilecek ve daha ileri tetkiklerin gerekli görüldüğü hastalar kesin tanı için hastaneye çağırılacak.

KALP YETERSİZLİĞİ ERKEN TEŞHİS EDİLECEK

Proje hakkında bilgi veren Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik, kalp yetersizliği hastalarının yüzde 85'inin röntgenlerinde kalp yetersizliğine ait akciğer ve kalp bulgularının bulunduğunu bildiklerini söyledi. Çelik, "Geçmişe dönük bu tarama yöntemiyle, kalp yetersizliği tanısı konmamış bir hastayı erken teşhis etmemiz ve tedaviye erken başlamamız mümkün olacak. Bu projede hedeflediğimiz en büyük başarımız, erken tedavi imkanıyla hastaların yaşam kalitesini yükseltmek ve ömürlerinin uzamasını sağlamak olacak. Diğer taraftan bu projede kalp yetersizliği hastalarının erken dönemde teşhis edilmesi sayesinde kalp yetersizliği nedenli hastaneye yatışlarda azalma da sağlanabilecek. Bilindiği üzere kalp yetersizliği hastalarının tedavisinde hastaneye yatış en büyük maliyeti oluşturmakta. Projemiz, ülkemizde ve hatta dünyada kalp yetersizliği şüphesi taşıyan ve tanı konmamış olan hastaların erken tanısında yapay zekanın kullanıldığı ilk projelerden biri olacak. Projemize ilişkin ilk sonuçları 2021'in ikinci çeyreği içerisinde görmeyi hedefliyoruz. İstenilen sonuçlara ulaşması durumunda projeyi ulusal çapta yaygınlaştırmayı ve çekilen her akciğer röntgeninde uygulamayı amaçlıyoruz" dedi.

'KALP YETERSİZLİĞİNDE POTANSİYELİ YÜKSEK BİR NÜFUSA SAHİBİZ'

Kalp yetersizliğinin kalp hastalığının son basamağı olduğunu ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise, "Kalp hastalıkları, dünyada kanser hastalıkları ile birlikte en fazla ölümüne neden olan hastalık grubu. Sınırlı tanısal değer taşıdığından kalp yetersizliği tanısı koymak oldukça güçleşebiliyor. Kalp yetersizliği gelişme potansiyeli yüksek bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ortalama kalp yetersizliği yaşı batı ülkelerinde 70 fakat ülkemizde yaklaşık 10 yıl daha erken kalp yetersizliği ile karşılaşılıyor. Kalp yetersizliği, 65 yaş üzeri hastalarda en sık ve giderek artan hastaneye yatış nedeni. Biz gelişen teknoloji ile hem insan gücü kazanımından hem de hata payını azaltmak amacıyla yapay zekayı kalp hastalıklarının tanısında nasıl kullanırız diye yola çıktık. Hocamız bununla ilgili bir proje üretti ve biz de katkıda bulunduk. Proje ile binlerce hastanın taranması ve erken tanı konmasını sağlıyor" diye konuştu.