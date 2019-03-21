Son Dakika Haberleri: Yapder Yeşil Ekonomi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yapder Yeşil Ekonomi Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na yatırımlarda çevre konusundaki duyarlılığı nedeniyle Yeşil Ekonomi Ödülü takdim etti.

Yapder Yeşil Ekonomi Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na yatırımlarda çevre konusundaki duyarlılığı nedeniyle Yeşil Ekonomi Ödülü takdim etti.

YAPDER adına konuşan gazeteci Celal Toprak ve yayıncı Mehmet Gözcü, gelecek ve gelecek kuşaklar için yeşil ekonomiyi önemsediklerini söyledi. Ödül alan isimlerin geniş bir jüri tarafından belirlendiğine dikkat çeken Toprak ve Gözcü, bu yıl ilk kez Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunanlara vefa ödüllerini takdim edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na ödülünü sundu. Abdulkadir Konukoğlu da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve sanayici Orhan Gürbüz'e, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ise sanayici Murtaza Çelikel'e ödüllerini takdim etti.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, bu tür ödüllerin iş insanlarına moral verdiğine vurgu yaparak, organizasyon komitesine teşekkür etti.

Tören, ödül alanların birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomi, Güncel
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