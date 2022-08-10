Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da şantiye denetimindeki darp iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da şantiye denetimindeki darp iddiasıyla ilgili açıklama

10.08.2022 12:34
Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da şantiye denetimindeki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi, Antalya'da yapı denetim şirketi yetkilisinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi, Antalya'da yapı denetim şirketi yetkilisinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyesi de olan yapı denetim şirketi yetkilisi inşaat mühendisinin, denetim esnasında şantiyede saldırıya uğradığını belirtti.

Binanın demir kontrollerinde, eksik ve yanlış demir uygulamalarının düzeltilmesinin istenmesi üzerine olayın yaşandığına değinen İnhanlı, "Yaşanan bu elim olayda, meslektaşımız Zekeriya Mengi, şantiyedeki üç usta tarafından ağır şekilde darbedilmiştir. Yanındaki yapı denetim kontrol elemanı tarafından hastaneye kaldırılan Mengi, acilen ameliyata ve akabinde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Bugün ikinci bir ameliyata daha gireceği bilgisini aldık. Hayati tehlikesi devam ediyor. Meslektaşımız Zekeriya Mengi'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor ve bu şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnhanlı, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak, her bir yapı denetim çalışanının, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Halkın can güvenliği için binaların mühendislik kurallarına göre yapılmasını sağlamak üzere görevli olduklarını aktaran İnhanlı, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz sırasında yaptığımız her uyarı, düzeltilmesini istediğimiz her yanlış imalat, başta 17 Ağustos 1999 Depremi olmak üzere, daha önce defalarca yaşadığımız büyük acıları yaşamamak için. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki kendi can güvenliğimiz yok. Yapı denetim kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve yine Bakanlık adına denetim yapan firmalardır. Biz görevimizin kutsallığının ve öneminin farkındayız. İstiyoruz ki bu ülkede tekrar deprem kaynaklı büyük acılar yaşanmasın ki bunu mümkün kılacak olan yapı denetim kuruluşlarıdır. İnsanların evlerinde huzurla, depreme karşı güven içinde yaşamaları için sahadayız. Böylesine önemli bir kamu görevini yerine getirirken karşılaştığımız şiddetin hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz. Bu yüzden tüm halkımızı yanımızda durmaya, destek olmaya davet ediyoruz. Şantiye şefi başında bulunmayan hiçbir şantiyede denetleme işleri yürütülmeyecektir."

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Kaynak: AA

Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapı Denetim Kuruluşları Birliğinden Antalya'da şantiye denetimindeki darp iddiasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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