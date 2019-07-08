Son Dakika Haberleri: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurusu kolaylaştırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurusu kolaylaştırıldı

1 saat önce

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurusu kolaylaştırıldı, System.String[]
Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci kolaylaştırıldı.
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, yönetmeliğinin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için aranan şartlarda noter onaylı istenen belgeler sayısı azaltıldı.
Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan Denetçi Belgesi almak için aranan şartları içeren "c" bendindeki "Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen asıllarının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı veya belgelerin verildiği ilgili kurum tarafından tasdikli sureti" koşulu yerine "Mimar veya ilgili mühendis olması" getirildi.
Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve mühendisler için diploma, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ve sağlık raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli olanlardan ise bu bilgi ve belgeler istenir." ibaresi kaldırıldı.
Aynı maddenin beşinci fıkrasındaki serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendis ve mimarlara ilişkin "Özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler ibraz edilir" koşulu "Özel kuruluşlarda yapılan çalışmalar ilgili sosyal güvenlik kurumundan teyit edilir" olarak değiştirildi.
Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve denetçi mühendislerden istenen belgelere ilişkin değişiklik yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:15 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Taksiye aldığı 17 yaşındaki kıza istismarda bulunan taksici tutuklandı Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurusu kolaylaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]