Yapı Denetim Sisteminde Yeni Dönem

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yapı denetim sisteminde yeni dönem hakkında bilgi verdi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, yapı denetim sisteminde yeni dönem hakkında bilgi verdi.



Budak, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile ülkemizde yapılacak yapıların daha güvenli ve fonksiyonel olmaları amacıyla denetim çalışmalarının daha verimli olmasının hedeflendiğini belirtti. Mustafa Budak, "Yeni düzenlemelerden en dikkat çekeni hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceğinin Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi oldu. Yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının bakanlık havuz sisteminden otomatik olarak belirlenmesiyle, yapı denetim kuruluşları ile yüklenici arasındaki ticari bağın kesilerek yapı denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek imalat kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Yeni yapı denetim sistemine göre inşaat yaptıracak olan vatandaşlarımız öncelikle uygulama projelerini yapacak olan proje müelliflerine projelerini hazırlatacaklardır. İkinci aşamada Mimari proje müellifi tarafından yeni yapı denetim sistemi üzerinden elektronik olarak ön kayıt yapılacaktır. Üçüncü aşamada yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili ilgili idaresi tarafından bu ön kayıt onaylanacaktır. Son olarak Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara göre elektronik ortamda yapı denetim firması belirlenerek, bu durum ilgili idaresine, inşaat sahibine ve yetkilendirilmiş yapı denetim firmasına bildirilecek ve inşaat bu aşamalardan sonra başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.



"Tekniker, teknisyen ve yapı öğretmenleri şantiye şefi olabilecek"



Budak, açıklamasının devamında, "Söz konusu yönetmelikte yürürlüğe giren bir diğer önemli düzenleme ise şantiye şefliği üzerinedir. Bu tarihten sonra inşaatlarda görev alacak olan şantiye şefleri konusuna ve niteliğine göre mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personellerden belirlenebilecektir. Böylelikle tekniker ve teknik öğretmen diplomalarına sahip kişilerin de şantiye şefliği görevinde bulunabilmelerinin önü açılmıştır. Yapılan tüm düzenlemeler ile Yapı Denetim Sistemine yeni bir soluk getirilerek, yerinde etkin ve güvenilir yapı konusunda büyük bir adım atılacak, böylece vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı yapı sahibi olmaları sağlanacaktır" şeklinde konuştu. - BİLECİK

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