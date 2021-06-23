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Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde "Bina Kimlik Sistemi" düzenlemesi - Son Dakika

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde "Bina Kimlik Sistemi" düzenlemesi

23.06.2021 17:59
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda Bakanlıkça belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına gelenler, yapı denetim kuruluşunca Bakanlıktan temin edilen BKS'yi yapının kolayca görünen bir yerine asacak.

Sertifikanın bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek. Bu bedel Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş bitirme aşamasına gelen yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları da Bakanlıkça belirlenecek.

Bina Kimlik Sistemi

Bakanlıkça Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla BKS uygulaması geliştirildi.

Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan BKS ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek.

Yapı sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaksızın montajı yapılacak levha ile mimari kirliliğin önlenmesi, statik aykırılıkların engellenmesi, uzun mesafe okuma işlemini yapabilen RFID okuyucu sayesinde bina kat planları gibi teknik verilere, yapının genel verilerine ve yapıda ikamet edenlerin bilgilerine kısa zamanda erişilmesi sağlanacak.

Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde 'Bina Kimlik Sistemi' düzenlemesi - Son Dakika


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