Yapı, inşaat, dekorasyon malzemeleri ve teknolojileri fuarı 3 Ekim'de açılıyor

Türk ve Ortadoğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor. BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı 3 Ekim'de kapılarını açıyor.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ikincisi düzenlenecek olan, BUİLDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri fuarı 03-06 Ekim 2019 tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarlar, yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra, üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getirerek, Ortadoğu'nun yeniden inşa edilmesinde köprü görevi üstlenecek. Fuarlar kapsamında düzenlenecek sektörel etkinlikler yeni iş ve işbirliği fırsatları sunarken, profesyonellere bilgi akışı sağlayacak, yeni iş fırsatları yaratılmasına katkıda bulunacak. Fuara başta Gaziantep'ten, Antalya, Erzincan, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Kocaeli illerinden firmalar katılacak.



Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanın kullanılacağı fuarda, beton, gaz beton, mimarlık, iş makineleri, PVC, seramik, vitrifiye, dekorasyon, peyzaj, oyun alanları, çatı, kilit taşı gibi ürün grupları sergilenecek.



Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuarda, 3 Ekim saat 17.00'da Prof. Dr. Uğur Ersoy, 4 Ekim saat 17. 00'da Dr. Hanifi Çanakçı, 5 Ekim saat 17.00'da Yusuf Arayıcı katılımcılara yapı ve inşaat sektörü üzerine sunumlar yapacak.



6 Ekim'de son bulacak olan fuar 10: 00 ile 19: 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. - GAZİANTEP