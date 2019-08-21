Yapı İzin İstatistikleri verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'nun açıkladığı Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, ülke genelinde olduğu gibi aralarında Eskişehir'in de bulunduğu bölgedeki yapı yüzölçümü oranı hayli azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'nun açıkladığı Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, ülke genelinde olduğu gibi aralarında Eskişehir'in de bulunduğu bölgedeki yapı yüzölçümü oranı hayli azaldı.



2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü ülke genelinde yüzde 60,1 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.



Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon metrekare iken bunun 13,6 milyon metrekaresi konut, 11,7 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



2019 ilk altı aylık dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı TR41 bölgesindeki Eskişehir'de bin 926, Bursa'da bin 958 ve Bilecik'te 445 oldu. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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