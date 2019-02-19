Yapı İzin İstatistiklerini Açıkladı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48,9 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 (Ocak-Aralık) yılı yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 36,7, yüzölçümü yüzde 48,9, değeri yüzde 35,8, daire sayısı yüzde 53,3 azaldı.



Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 143,8 milyon metrekare iken bunun 73,5 milyon metrekaresi konut, 43,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 26,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 97,1 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 13 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114,2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 26,6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858'i özel sektör, 49 bin 702'si devlet sektörü ve 8 bin 565'i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16,2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 10,8 milyon metrekare ile Ankara, 7,5 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.



Daire sayılarına göre, İstanbul ili 80 bin 539 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 42 bin 473 adet ile İzmir ve 34 bin 296 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.



Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 5,1 arttı



Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 34,1, daire sayısı yüzde 5,6 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 169,9 milyon metrekare iken bunun 98,7 milyon metrekaresi konut, 38,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 33 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Kullanma amacına göre 128,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 10,4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre, özel sektör 146,6 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 19,8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3,5 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 870 bin 501 dairenin 790 bin 942'si özel sektör, 63 bin 906'sı devlet sektörü ve 15 bin 653'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 15,2 milyon metrekare ile Ankara, 9,1 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.



Daire sayılarına göre, İstanbul ili 154 bin 740 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 62 bin 194 adet ile Ankara ve 55 bin 940 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. - İSTANBUL

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