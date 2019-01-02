Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Yapı Kataloğu'nun sektördeki öneminden bahseden Köse, "Fiber donatılar ve mühendislik hizmeti sağlarken amacımız daha çok müşteriye ulaşmak. Ulaşamadıklarımız için de Yapı kataloğu, onların bizi bulması için bulunmaz bir mecra" şeklinde konuştu.

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