Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?
54 dakika önce
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Yapı Kataloğu'nun sektördeki öneminden bahseden Köse, "Fiber donatılar ve mühendislik hizmeti sağlarken amacımız daha çok müşteriye ulaşmak. Ulaşamadıklarımız için de Yapı kataloğu, onların bizi bulması için bulunmaz bir mecra" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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