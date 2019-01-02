Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?
50 dakika önce
PonceBloc / Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
PonceBloc/ Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu. Yapı Kataloğu'nun sektördeki önemi hakkında konuşan Selkin, şunları söyledi: "Yapı kataloğu sektörde bütün ürünleri bir arada bulabileceğimiz bir mecra ve bu noktada bence her mühendis ve mimarın kütüphanesinde olması gereken bir katalog."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33
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