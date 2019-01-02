Son Dakika Haberleri: Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?

Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?

50 dakika önce

PonceBloc / Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PonceBloc/ Satış Müdürü Özgür Selkin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. Yapı Kataloğu'nun sektördeki önemi hakkında konuşan Selkin, şunları söyledi: "Yapı kataloğu sektörde bütün ürünleri bir arada bulabileceğimiz bir mecra ve bu noktada bence her mühendis ve mimarın kütüphanesinde olması gereken bir katalog."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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