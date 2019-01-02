Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?

Polyfin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kıyıcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Polyfin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kıyıcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. "Yapı kataloğu aslında bir klasik" diyen Kıyıcı, "Biz sektörde var olduğumuz sürece bu mecrada olmak isteriz. Çünkü sadece klasik değil aynı zamanda prestijli bir mecra" dedi.

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