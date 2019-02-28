Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?
18 dakika önce
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Yapı Kataloğu'nun sektördeki önemi hakkında konuşan Meşeci, şu ifadeleri kullandı: "Yapı kataloğu yapı üzerine çalışan her firmanın ve ürünlerin bulunduğu büyük bir mecra. Yapı kataloğu sayesinde herhangi bir talep oluştuğunda bize ulaşabilirler ve biz de memnuniyetle bu taleplerini yerine getiririz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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