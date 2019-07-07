Son Dakika Haberleri: Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?
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Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?

26 dakika önce

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yapı Kataloğu'nun sektöre sunduğu faydalar hakkında konuşan Hiçsönmez, "Yapı kataloğu aslında bizim arayıp bulamadığımız bir mecra idi. Çünkü bizim icra ettiğimiz sektörde yazılı veya görsel medyaya ilgi göstermiyorlardı. Hal böyle olunca da insanlar doğru bir şekilde yönlenemiyorlardı. Ama yapı kataloğu gibi profesyonel bir mecrada hızlı dönüşler ve kolay, kaliteli ürün tedariği sayesinde hem zamandan tasarruf hem de maksimum müşteri memnuniyeti sağlayabiliyoruz" dedi.
Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31 
CEO, TV, Sektörel, Ekonomi
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