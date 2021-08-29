Yapı Kataloğu Sizce Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor? Katalogda Yer Almak Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, yapı
kataloğunun yapı sektörüne ne ifade ettiğini ve katalogda yer almanın nasıl bir
fayda sağlayacağı hakkında bilgi verdi.
Yapı kataloğuna, özellikle iç mimari tasarımı yapılırken
ihtiyaç duyulduğunu, kataloğun firma, ürün ve ürünün en küçük detayına kadar tüm
özelleri hakkında bilgi verdiğini ve günümüzün ansiklopedisi olduğunu belirtti.
Yeni dönemde biraz daha interaktif bir düzeye gelindiğini
belirten Şenolan, sadece kendilerinin ortaya koydukları ürüne bakması
gerekmediğini, mimarın kendi ürününü projesinde konumlandırmak isterse bir numune
talebinde bulunabildiğini ifade etti. Bulunulan numune talebinin kendilerine
düştüğünü ve istek üzerine numune işlettiklerini söyledi.
Günümüzde yapı kataloğuna ihtiyaç duyulduğunu, çok faydalı
olduğunu ve desteklediğini ifade etti.
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