Yapı Kataloğu Sizce Yapı Sektörüne Ne İfade Ediyor? Katalogda Yer Almak Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, yapı

kataloğunun yapı sektörüne ne ifade ettiğini ve katalogda yer almanın nasıl bir

fayda sağlayacağı hakkında bilgi verdi.

Yapı kataloğuna, özellikle iç mimari tasarımı yapılırken

ihtiyaç duyulduğunu, kataloğun firma, ürün ve ürünün en küçük detayına kadar tüm

özelleri hakkında bilgi verdiğini ve günümüzün ansiklopedisi olduğunu belirtti.

Yeni dönemde biraz daha interaktif bir düzeye gelindiğini

belirten Şenolan, sadece kendilerinin ortaya koydukları ürüne bakması

gerekmediğini, mimarın kendi ürününü projesinde konumlandırmak isterse bir numune

talebinde bulunabildiğini ifade etti. Bulunulan numune talebinin kendilerine

düştüğünü ve istek üzerine numune işlettiklerini söyledi.

Günümüzde yapı kataloğuna ihtiyaç duyulduğunu, çok faydalı

olduğunu ve desteklediğini ifade etti.