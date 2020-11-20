Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

20.11.2020 12:00
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL'ye yakın bütçe ayırdığını, pandemi döneminde de bu çalışmalara aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL'ye yakın bütçe ayırdığını, pandemi döneminde de bu çalışmalara aralıksız devam ettiğini duyurdu.

10 yıldır yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Ak-Kim, bu alanda yeni çözümler ve ürünler geliştirmeye devam ettiğini açıkladı. Pandemi döneminde de Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL'ye yakın bir bütçe ayırarak Ar-Ge'ye en çok yatırım gerçekleştiren şirketler arasındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik alana kurulu Ar-Ge merkezinde yüksek hızlı tren, metro ve otoyol gibi önemli projelerde kullanılan yapı kimyasalları geliştiriliyor. Türkiye'ye kazandırılan sağlıklı ve uzun ömürlü alt yapı projelerine hammadde alanında tam destek sağlanırken, otoyollar, tren yolları, madenler, tüneller ve barajlar gibi geniş bir yelpazede hizmet veriliyor" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜK PROJELERE VERİMLİ VE YENİLİKÇİ HAMMADDE DESTEĞİ

Pandeminin yol açtığı koşullara rağmen, 2020'de hayata geçirilen Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çimento sektörüne önemli bir ürün gamı kazandırıldı. AKGRIN® serisi ürün gamıyla hem Türkiye hem de çevre ülkelerde, verimli ve minimum çevresel etkilere sahip çimento öğütme kimyasalları piyasaya sunuldu. Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni asfalt uygulama laboratuvarında ise AKASF® serisi yeni asfalt soyulma önletici katkılar ve emülgatörler geliştirildi. 2020 yılında pazara dahil edilen ürünlerin, Türkiye'nin en büyük otoyol projelerinde kullanıldığı öğrenildi. Diğer yandan, Ak-Kim'in geliştirdiği özel köpük ajanları, metro ve hızlı tren projelerinde kullanılan tünel açma makinelerinin daha hızlı ve verimli çalışmalarına katkı sağlıyor. AKFOAM serisi bu ürün gamındaki çözümler, yurt dışında faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri tarafından da kullanılıyor."


Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

Araştırma Geliştirme, Ak Kim Kimya, TEM Otoyolu, Kimyasal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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