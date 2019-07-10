Yapı kooperatifleri artık 'e-Devlet' üzerinden kurulabilecek
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52
Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Türkiye'den Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne sondaj tepkisi MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt