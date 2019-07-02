Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.



"Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geliyor. Artık kooperatiflerin kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" başlığıyla yapılan paylaşımda, kooperatiflerin tüm işlemlerinin e-Devlet sistemine aktarılarak takip edilebileceği, kooperatiflerin kuruluş işlemlerinin yine e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi. Öte yandan, ödemelerin elden tahsis edilmeyeceği, sadece bankalar aracılığıyla yapılacağı ifade edildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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