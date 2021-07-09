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Yapı Kredi, 18 yaş altı çocuklara avantajlı BES fırsatı sunuyor - Son Dakika

Yapı Kredi, 18 yaş altı çocuklara avantajlı BES fırsatı sunuyor

09.07.2021 11:52
Yapı Kredi, 18 yaş altı çocuklara avantajlı BES fırsatı sunuyor, System.String[]

Yapı Kredi, Allianz güvencesiyle 18 yaş altı çocuklar için avantajlı bireysel emeklilik fırsatları sunmaya başladı.

Yapı Kredi, Allianz güvencesiyle 18 yaş altı çocuklar için avantajlı bireysel emeklilik fırsatları sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme sayesinde 18 yaşından küçük bireyler, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabiliyor.

Bu kapsamda ebeveynler, tüm Yapı Kredi şubelerinden çocukları adına bireysel emeklilik hesabı açabilecek ve çocuklarının geleceği için ek yüzde 25 devlet katkısı desteği ile birikim yapabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, 18 yaş altındaki çocukların gelecekteki birikimleri, kendilerini geliştirmeleri ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir hayat geçirmeleri için yanlarında olduklarını belirtti.

18 yaş altındaki çocuklarını güvenli bir gelecek için bugünden BES'e dahil eden ebeveynlerin, çocukları için ek avantajlardan ve asistans hizmetlerinden de faydalanabildiğini ifade eden Ülgen, şunları kaydetti:

"1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında adına bireysel emeklilik hesabı açılan çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası ya da modüler sağlık sigortasında yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz. Ücretsiz asistans hizmetleriyle, çocuk sağlığı danışma, pedagog/psikolog danışma, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, hobi, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kampları konularında destek oluyoruz. Ayrıca sanat, spor, yaz-kış okulları gibi atölyelerde anlaşmalı kurumlar aracılığıyla yüzde 30'a varan indirim sağlıyoruz. Tüm ebeveynleri, çocukları adına bireysel emeklilik hesabı açmaları için kendilerine en yakın Yapı Kredi şubesine bekliyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, 18 yaş altı çocuklara avantajlı BES fırsatı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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