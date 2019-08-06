Yapı Kredi 75. Doğum gününü "abrakadabra" sergisi ile taçlandıracak

Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi, kuruluş yıldönümünde sanatseverleri heyecan verici 75. Yıl Sergileri ile buluşturmaya devam ediyor. Banka, 75. yaşına girdiği Eylül ayında doğum gününü Halil Altındere'nin "Abrakadabra" sergisi ile kutluyor. Altındere'nin sanatçıyı bir sihirbaz, eserleri sihir malzemesi, sergi alanını ise sahne olarak kurguladığı "Abrakadabra" sergisi, 11 Eylül 2019 tarihinde Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi açılışında ayrıca dünyaca ünlü küratörlerden ve "Abrakadabra" sergi kataloğunun yazarlarından Hou Hanru bir de konuşma yapacak.

Bu sene, dünyanın en prestijli sanat etkinliği olarak kabul edilen Venedik Bienali'nin uluslararası ana sergisinde üç eseri sergilenen Altındere, "Abrakadabra" sergisi ile son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu işleri sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getirecek sergi, gündelik yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorgulayan 20'den fazla eserden oluşacak.

Sergiyle eş zamanlı olarak; Yapı Kredi Yayınları'ndan Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazılarını içeren kapsamlı bir kitap çıkacak. Ayrıca sergi paralelinde sanatçının bir eseri de Yapı Kredi bomontiada ALT'da sergilenecek.

Eximbank verdiği kredileri döviz olarak kullandırıp, TL olarak hesaba geçiyor. Üstelik de dövizin her gün yüzde 1-2 oynadığı böyle bir dönemde para iki gün sonra sanayicinin hesabına geçiyor. Dolayısıyla sanayici o krediyi kullanana kadar kur farkından, kambiyo farkından kaynaklanan ciddi zararlara uğruyor. Eximbank döviz olarak kredi verip, TL olarak hesaba geçmemeli, döviz olarak veriyorsa döviz olarak hesaba geçmeli.

Bazı fuarlar Ankara'da düzenlenmeli

Ankara'da fuar düzenleme alışkanlığı pek mevcut değil. Kentin önde gelen sektörleri için bile bu durum geçerli. Daha önce Ankara'da yapılan İş ve İş Makinaları Fuarı ANKOMAK dahi artık İstanbul'da yapılıyor. Oysa bu sektörün merkezi Ankara. Keza savunma sanayisi firmalarının da yüzde 80'i Ankara'da. Bu fuarların, altyapısı artık çok uygun olan Ankara'da düzenlenmesi sağlanmalı.

Elektrikte çok terimli tarife uygulanmalı

Elektrikte OSB dışındaki bölgelerde geceleri düşük ücretli olan çok terimli bir tarife uygulanıyor. Ancak bu uygulama OSB içinde geçerli olmadığı için sanayici geceleri pahalı elektrik kullanıyor. Bu durum, özellikle yüksek miktarda elektrik kullanan firmaların rekabet şansını çok olumsuz etkiliyor. OSB'ler içinde de çok terimli tarifenin uygulanması için gerekli mevzuat değişiklikleri bir an önce hayata geçirilmeli.

Hedef pazarlara yönelik ajanslar kurulmalı

Sanayici artık dünyanın tüm ülkelerine ihracat yapabilecek kapasiteye ulaştı. Ancak "stratejik pazarlama" konusu halen bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Ortada, ülkelere ve bölgelere göre değişen pazarlama stratejisi oluşturacak bir ortak akıl yok. Avrupa, Asya Pasifik, Amerika gibi spesifik bölgeler ve spesifik ülkeler için bu konu üzerinde uzmanlaşmış özel ajanslar kurulmak zorunda.

Taşımacılıktaki yetersizlikler ihracata engel

Türkiye dünyanın birçok bölgesine deniz taşımacılığındaki yetersizlikler nedeniyle ihracat yapamıyor. Örneğin Avustralya'ya mal gönderecek bir ihracatçı, Belçika'nın Anverse kenti üzerinden 34 günde gönderebiliyorken, doğrudan göndermeye kalksa 55 günde gönderebiliyor. Oysa Türkiye birçok açıdan dünyanın tam ortasında yer alıyor. Mersin Limanı'ndan kaldırılacak bir gemi normalde Avustralya'ya 16 günde ulaşır. Türkiye'nin coğrafi avantajları sonuna kadar kullanılmalı.

Kriz dönemlerinde sanayici desteklenmeli

Reel sektör özellikle kriz dönemlerinde olumsuz koşullardan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Alıp satmak yerine üretmek ve istihdam yaratmak gibi bir "çılgınlık" yapan sanayicinin özellikle bu dönemlerde desteklenmesi, teşviklerle güçlendirilmesi ve bürokratik engellerden mümkün olduğunca kurtarılması gerekiyor. İç piyasa çöktüğü için dış pazarlara yönelen sanayici bu sefer de mevzuatla boğuşmak zorunda kalmamalı.

İthalatı önleyen sektörler de teşvik edilmeli

İthalatın önlenmesi de ihracatın artırılması kadar önemli bir konu. Örneğin gıda ve benzeri sektörler için teşvikler yok denecek kadar az, bankalar da ihtiyaç duyulan kolaylıkları göstermeyebiliyor. Oysa cari açığın azaltılmasında ithalatın düşürülmesi son derece önemli. Çünkü ithalatın önü ne kadar kesilirse ülke o kadar kazanır. Yerli üretim artırılıp, kaliteli hale getirilirse ithalat bir alternatif olmaktan çıkar ve yurtdışına giden para ülkede kalır.

Satış sonrası hizmetler de desteklenmeli

Sanayici için satış kadar satış sonrası hizmetler de önemli. Satış yaparken devlet kurumlarının destekleri var ama satış sonrasında bakıma veya yedek parça satışına bir destek yok. Oysa bu süreçte katlanılan maliyetler de birçok firmanın üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Günümüz rekabet ortamında sürdürülebilir bir satış için mutlaka satış sonrası hizmet faaliyetlerinin çok güçlü olması gerekiyor. Devletin bu konuyu da gündemine almalı.

Uluslararası ilişkilere önem verilmeli

Türkiye'ye dışarıdan bakıldığında durum çok parlak değil. Yapılan bazı açıklamalar ve düzenlemelerin günü birlik değiştirilmesi ülke olarak imajımızı bozuyor. Sanayici bir ülkeyle ticaret başlatmak için büyük mücadeleler verip 1-2 yıl sonunda konuyu bir noktaya getiriyor ama alınan bir karar ya da bir düzenleme nedeniyle ticaret imkansız hale gelebiliyor. Uluslararası ilişkilerde ticaretin önünün açılmasına dikkat edilmeli.

İhracat bedellerinin bankaya yatırılması ciddi sorun

İhracat bedellerinin bankaya yatırılması sanayiciler için ciddi bir sıkıntı haline geldi. Bankacılık sisteminin oturmadığı birçok ülkeden ihracat bedeli elden geliyor. Bankalar bu meblağı kişisel hesaplar için kabul ediyor. Ancak bilançoda görülmesi için şirket hesabına yatırılması gereken bu parayı, ihracat beyannamesi, çıkış belgesi gibi evrakları tamam olsa dahi mevzuat gereği kabul etmiyor. Bazı ülkeler bu uygulamadan muaf tutuldu ama bu yeterli değil. Gereken düzenlemeler acilen yapılmalı.