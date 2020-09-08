Yapı Kredi 76. yılını kutluyor - Son Dakika

Yapı Kredi 76. yılını kutluyor

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliklerinin her zaman topluma ve ülke ekonomisine destek sağlamak olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve...

Yapı Kredi 76. yılını kutluyor, System.String[]

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliklerinin her zaman topluma ve ülke ekonomisine destek sağlamak olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacağımız kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erün, yazılı bir açıklamada yaparak yarın 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Yapı Kredi'nin tarihi misyonunu değerlendirdi.

Yapı Kredi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında da sınırları kaldırmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirten Erün, bankanın Bahçekapı'da açılan ilk şubesi ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu hatırlattı.

Erün, 9 Eylül 1944'ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel hafızasında yer eden Yapı Kredi'nin tarihinde, çok fazla ilklerin bulunduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana varoluş nedeninin ülkenin insanına ve ekonomisine daima değer katmak ve hizmet etmek olduğunun altını çizen Erün, "İlk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi olarak öncü rol oynadık. Ayrıca son 10 yılda dijital ve mobil bankacılık alanında imza attığımız ilklerle müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık kattık." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık"

Gökhan Erün, içinde bulunulan şu günlerde müşterilerin ve ülkenin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz ile ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık". ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışımızla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerinin altını çizen Erün, şöyle devam etti:

"Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dahil olduk. Çek Ödeme Destek Paketi ve Opex Kredi Destek Paketi'inde lider bankalar arasında yer alarak bu dönemde de müşterilerimizi destekledik. Bu kapsamda yılın ilk yarısında ülkemize 7 milyar liralık kaynak sağladık. Öte yandan, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs'ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile gerçekleştirilen sendikasyon kredisiyle 870 milyon dolarlık fonlama sağladık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladığımız 100 milyon dolar da dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. Böylelikle, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk."

"Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olduk"

Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin dijital bankası olarak Kovid-19 salgını döneminde de müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarının altını çizdi.

Salgınının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren müşterilerin bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yönlendirdiklerini, bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini de dijital kanallardan müşterilere sunduklarını aktardı.

Erün, bu doğrultuda mobil bankacılık aktif müşteri adedinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladıklarını ifade etti.

Pandemi dönemine göre temassız işlem adedinin de yüzde 266 yükseldiğini belirten Erün, yine bu dönemde teması minimuma indiren POS'ta QR'la Ödeme oranının yüzde 245, Araçta Ödeme oranının ise yüzde 193 artış gösterdiğini bildirdi.

"İlklerin bankası olmaya devam edeceğiz"

Gökhan Erün, sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini ve toplumsal kalkınmayı öncelikli amaç olarak belirlediklerini ifade etti.

Kuruldukları ilk günden beri bankacılık faaliyetlerinin tüm paydaşları üzerindeki etkilerini gözeterek çalıştıklarını belirten Erün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bu yıl ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine desteğimizi sürdürüyoruz. Diğer yandan, dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığımız raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında da yerimizi aldık. Ayrıca ilk Entegre Raporumuzu da yayımladık. Bu rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı."

Erün, insanı merkeze alan "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliğimiz her zaman toplumumuza ve ülke ekonomimize destek sağlamak oldu. Bugüne kadar her şart ve koşulda, elimizdeki tüm imkanlarla ekonomimize ve memleketimize çok önemli katkılar sunduk. Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacağımız kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi 76. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin dolar ceza kesildi Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 19:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı Kredi 76. yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei