Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi - Son Dakika

Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

27.01.2021 16:51
Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi, System.String[]

Cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, endekse ilk kez dahil olan Yapı Kredi, Türkiye'den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldı.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dahil olabiliyor.

Yapı Kredi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmaları kapsamında endekste hem küresel hem de sektörel ortalamanın üstünde performans gösterdi.

"Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusuyuz"

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Türkiye'nin her anlamda çok daha hızlı ve sağlıklı gelişmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın çalışan oranında sektörde öncülüklerinin çok uzun yıllardır sürdürdüğünü vurgulayan Erün, "Eşitliğin önündeki en büyük engel, uygulamalarda eşitliği destekleyecek yaklaşım ve süreçlerin olmamasıdır' bakış açısı ile hareket ediyoruz. Bankamızdaki kadın çalışan oranının yüksek olmasında bu yaklaşımın büyük etkisi var. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımları, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erün, Yapı Kredi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda ve iş dünyasında sağlanmasıyla birlikte kalkınmanın da daha hızlı gerçekleşeceğini belirtti.

Bu kapsamda, 2016 yılında UN Global Compact ve BM Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan kadınların ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen özel sektörün en önemli küresel platformu Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attıklarını hatırlatan Erün, şunları kaydetti:

"Ana hissedarımız Koç Holding'in küresel Etki Liderleri arasında yer aldığı HeForShe hareketini destekliyoruz. Ayrıca, UN Women'ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği '16 Günlük Aktivizm' kampanyalarının da katılımcıları arasında bulunuyoruz. 2019 yılında ise Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı hayata geçirerek çalışanlarımıza ve yakınlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sunacak mekanizmaları hayata geçirdik. Ayrıca, pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürerek Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) liderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği ile hayata geçen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını, dijital olarak gerçekleşen bağımsız denetimden geçerek alan ilk şirket olduk. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ülkemizi temsil eden 5 şirketten biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Bloomberg, Türkiye, Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi - Son Dakika Ekonomi


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