Yapı Kredi Bomontiada ALT Sinema Günleri'nde Bu Hafta

Oscar ve Altın Küre adayı efsanevi yönetmen Terry Gilliam'ın sıra dışı filmi "The Man Who Killed Don Quixote" 10 Mart Pazar günü, Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi olan "Güvercin" ise 12 Mart Salı günü sinemaseverlerle buluşacak.

The Man Who Killed Don Quixote

Toby kendini beğenmiş bir reklam yönetmeni, Javier ise bir ayakkabı tamircisidir. İkili, yıllar sonra La Mancha'nın otantik atmosferinde yeniden karşılaşır. Yaşlı Javier, kendisinin Don Kişot ve Toby'nin de Sancho Panza olduğunu sanmaktadır. Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı; gerçekle hayalin, geçmişle bugünün birleştiği çağdaş bir Don Kişot hikayesinin ortasına düşerler.

Tarih: 10 Mart, Pazar

Saat:17.00

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

Biletler Mobilet'den temin edilebilir. Minderli oturma düzeni bulunmaktadır.

Güvercin

Yusuf, Adana'nın kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf'a, çalışması ve para kazanması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir.

Tarih: 12 Mart, Salı

Saat:20.30

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

Biletler Mobilet'den temin edilebilir. Minderli oturma düzeni bulunmaktadır.