Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi Bomontiada ALT Sinema Günleri'nde Bu Hafta

Yapı Kredi Bomontiada ALT Sinema Günleri'nde Bu Hafta

16 dakika önce

Yapı Kredi bomontiada'nın Başka Sinema işbirliğiyle düzenlediği "Sinema Günleri" sezonun en çok konuşulan filmleri ile devam ediyor.

Yapı Kredi Bomontiada ALT Sinema Günleri'nde Bu Hafta, System.String[]

Oscar ve Altın Küre adayı efsanevi yönetmen Terry Gilliam'ın sıra dışı filmi "The Man Who Killed Don Quixote" 10 Mart Pazar günü, Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi olan "Güvercin" ise 12 Mart Salı günü sinemaseverlerle buluşacak.

The Man Who Killed Don Quixote

Toby kendini beğenmiş bir reklam yönetmeni, Javier ise bir ayakkabı tamircisidir. İkili, yıllar sonra La Mancha'nın otantik atmosferinde yeniden karşılaşır. Yaşlı Javier, kendisinin Don Kişot ve Toby'nin de Sancho Panza olduğunu sanmaktadır. Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı; gerçekle hayalin, geçmişle bugünün birleştiği çağdaş bir Don Kişot hikayesinin ortasına düşerler.

Tarih: 10 Mart, Pazar

Saat:17.00

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

Biletler Mobilet'den temin edilebilir. Minderli oturma düzeni bulunmaktadır.

Güvercin

Yusuf, Adana'nın kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf'a, çalışması ve para kazanması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin gerçekleriyle yüzleşir.

Tarih: 12 Mart, Salı

Saat:20.30

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

Biletler Mobilet'den temin edilebilir. Minderli oturma düzeni bulunmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:51 Kaynak: Bültenler

Yapı Kredi Bankası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum

40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi Bomontiada ALT Sinema Günleri'nde Bu Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]