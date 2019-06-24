Son Dakika Haberleri: "Yapı Kredi bomontiada World Akustik"
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"Yapı Kredi bomontiada World Akustik"

41 dakika önce

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.
Dünyanın farklı yerlerinde birçok mekan ve festivalde sahne alan Çağlar, 27 Haziran'da "Avlu" sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Katılımın ücretsiz olduğu World Akustik konserleri eylüle kadar her perşembe Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.
Konserler kapsamında sonraki haftalarda Can Bonomo, Evrencan Gündüz, Can Ozan, Barlas Tan Özemek, Sena Şener ve Zeynep Bastık gibi isimler sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:21 Kaynak: AA
27 haziran, yapı kredi, akustik, Güncel
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