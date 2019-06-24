"Yapı Kredi bomontiada World Akustik"
41 dakika önce
Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.
Dünyanın farklı yerlerinde birçok mekan ve festivalde sahne alan Çağlar, 27 Haziran'da "Avlu" sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Katılımın ücretsiz olduğu World Akustik konserleri eylüle kadar her perşembe Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.
Konserler kapsamında sonraki haftalarda Can Bonomo
, Evrencan Gündüz, Can Ozan
, Barlas Tan
Özemek, Sena Şener ve Zeynep Bastık gibi isimler sahne alacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak