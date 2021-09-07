Yapı Kredi bomontiada "World Akustik" sahnesi Evrencan Gündüz'ü ağırlıyor - Son Dakika

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, Avlu'da Evrencan Gündüz'ü ağırlıyor.

Babasının hediyesi ile 15 yaşında elektro gitar çalmaya başlayan Evrencan Gündüz'ün konseri, 16 Eylül saat 21.00'de gerçekleşecek.

Yapı Kredi World'ün 30. yaş kutlamalarının bir parçası olan "World Akustik" serisi konserlerine katılım ücretsiz.

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP'sini 2017 yılında çıkaran ve albüm listelerinde ilk onlarda yer alan Evrencan Gündüz, 2018 yılında altı şarkıdan oluşan "Mevsim Çiçekleri" EP'sini, 2019'da ise halka mal olmuş türkülere yeni bir soluk getirdiği "Bu Toprakların Sesleri" EP'sini ve "Sabah Şarkıları" EP'sini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Evrencan Gündüz'ün 70'li yılların seslerinden ilhamını alan ve antolojik bir çalışmanın ürünü olan yeni albümü Anadolu Funk ise Temmuz 2021'de çıktı.

Yapı Kredi bomontiada Avlu'da düzenlenen konserlere girişte HES kontrolü yapılacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun sayıda seyirci ağırlanacak.