Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi CEO'su Erün: Türkiye, pozitif ayrışacak
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Yapı Kredi CEO'su Erün: Türkiye, pozitif ayrışacak

1 saat önce

Parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif etkilediğini belirten Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını beklediklerini söyledi.

Yapı Kredi CEO'su Erün: Türkiye, pozitif ayrışacak, System.String[]

Parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif etkilediğini belirten Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını beklediklerini söyledi.

Yapı Kredi Bankası, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:20 
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