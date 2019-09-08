Yapı Kredi CEO'su Erün: Türkiye, pozitif ayrışacak
1 saat önce
Parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif etkilediğini belirten Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını beklediklerini söyledi.
Parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif etkilediğini belirten Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:20
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