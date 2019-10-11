Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi Crystal ayrıcalıklarına yeni restoranlar eklendi
Son Dakika Güncel Yapı Kredi Crystal ayrıcalıklarına yeni restoranlar eklendi

Yapı Kredi Crystal ayrıcalıklarına yeni restoranlar eklendi

1 saat önce

Yapı Kredi, kredi kartı Crystal ile anlaşmalı olduğu restoran ağını genişletmeye ve müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi Crystal ayrıcalıklarına yeni restoranlar eklendi, System.String[]

Yapı Kredi, kredi kartı Crystal ile anlaşmalı olduğu restoran ağını genişletmeye ve müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.


Yapı Kredi açıklamasına göre banka, prestijli kredi kartı Crystal ile anlaşmalı olduğu restoran ağını genişletmeye ve müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmayı sürdürüyor.


Türkiye'nin seçkin mekanları arasında yer alan 29, Borsa, da Mario, Fenix, Gina, Kitchenette, La Petite Maison, La Viña, Lacivert, Masa, Mezzaluna, Parle, Sait, Vogue ve Zuma'da da artık Crystal müşterilerini yüzde 20 indirim ayrıcalığı bekliyor.


Türk ve dünya mutfağından en güzel lezzetleri misafirleriyle buluşturan bu restoranlarda 1 Ekim itibarıyla World Platinum, Adios Premium, TLcard Platinum, Koçailem ve Fenerbahçe World kartlarına da yüzde 10 indirim sunuluyor.


Yeni eklenen bu restoranların yanı sıra Yapı Kredi'nin Divan, Eataly, Frankie, House Cafe, Günaydın, Köşebaşı, Sunset, Sushico, Park Fora ve The Populist gibi Türkiye'nin seçkin mekanlarında müşterilerine sunduğu indirim ayrıcalıkları da devam ediyor.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Vogue, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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