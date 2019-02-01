Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi'den 2018'de ekonomiye 306 milyar lira kaynak

Yapı Kredi'den 2018'de ekonomiye 306 milyar lira kaynak

1 saat önce

Yapı Kredi, 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı.

Yapı Kredi'den 2018'de ekonomiye 306 milyar lira kaynak, System.String[]
Yapı Kredi, 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:35 

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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