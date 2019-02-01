Yapı Kredi'den 2018'de ekonomiye 306 milyar lira kaynak
1 saat önce
Yapı Kredi, 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı.
Yapı Kredi
, 2018 yılında, nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:35
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