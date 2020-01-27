Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek - Son Dakika Ekonomi

Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek

6 saat önce

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerinde 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek, System.String[]

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerinde 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.

Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu.

Yapı Kredi Bankası, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]