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Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek
6 saat önce
Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerinde 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerinde 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.
Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.
Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu.
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