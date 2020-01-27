Son Dakika › Ekonomi › Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek - Son Dakika Ekonomi
Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek
18 dakika önce
Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.
Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:36
Son Dakika İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı