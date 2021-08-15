Üye Girişi
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü - Son Dakika

Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü

15.08.2021 09:55
Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü, System.String[]

Yapı Kredi, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü verdi.

Yapı Kredi, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin belirleyeceği emisyon azaltım hedefleri, uluslararası bir girişim olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından doğrulandıktan sonra, kamuya açık bir şekilde duyurulacak.

Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol alacak olan banka, küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin, ideal olarak ise 1,5 derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacak. Yapı Kredi, hedefleri doğrultusunda ülkemizden "1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri" (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan "ilk ve tek kurum" olarak öne çıkıyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek için sınırları kaldırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yalnızca kendi iş alanında değil, dokunabildikleri her yerde topluma değer katmak ve sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Emisyon azaltmaya yönelik Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne bulunduğumuz taahhütle, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. İklim değişikliğinin olası yıkıcı etkilerine karşı mücadelede üzerimize düşen görevleri önemsiyor ve bunun için her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları da çok yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü ve örnek kimliğimize yakışır bir şekilde, ülkemizden, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) "1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri" (Business Ambition for 1.5°C) taahhüdü veren ilk ve tek kurum olduk. Bu çerçevede, sadece Yapı Kredi'nin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri yönetmekle kalmayıp, kredilendirme faaliyetlerimiz aracılığıyla müşterilerimizin yarattığı etkileri de ölçmek ve dönüşümlerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Sürdürülebilirlik alanında tüm paydaşlara ortak değer yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Erün, "Sadece sürdürülebilir bir çevre konusunda değil, sürdürülebilir finans, finansal kapsayıcılık, topluma ve insana hizmet, iklim bağlantılı risklerin yönetilmesi konusunda da oldukça gelişmiş bir stratejimiz ve buna göre çok katmanlı çalışma planlarımız var. Bu alanda Koç Holding'in konuya yaklaşımı ve öncü çalışmaları da bize itici güç oluyor. Önümüzdeki dönemde de, belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bu alanda katma değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Bilim Temelli Hedefler Girişimi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ortak başlatılan bir girişim projesi oldu.

Bu girişim, şirketlerin küresel ısınma artışını 2 derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedeflerini karşılamak ve ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak üzere bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Küresel Isınma, Banka, Paris, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı 10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu 09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti 08:54 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm 22:14 Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı

Son Dakika Haberleri
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
09:44 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu
09:18 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
08:59 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var
08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
08:56 Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı
08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
08:53 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı         
10:04
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var         
08:59
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 10:09:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı Kredi'den global düzeyde emisyon azaltma taahhüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement