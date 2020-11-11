Yapı Kredi'den ikinci el araç alış-satış işlemlerinde "Güvenli Ödeme Hizmeti" - Son Dakika

Yapı Kredi, hayata geçirdiği "Güvenli Ödeme Hizmeti" ile ikinci el araç satışlarında hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına almayı amaçlıyor.

Yapı Kredi açıklamasına göre, sunduğu yeniliklerle müşterilerinin yanında olmaya devam eden Banka, "Güvenli Ödeme Hizmeti" ile ikinci el araç satışlarında hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına alıyor. Yapı Kredi müşterilerinin, Yapı Kredi Mobil üzerinden yapabildiği bu işlem sayesinde ikinci el araç alım ve satım işlemleri daha güvenli bir noktaya taşınıyor.

Temassız alım-satım işlemleri

Açıklamaya göre, "Güvenli Ödeme Hizmeti" ile ikinci el araç alım satım işlemlerini başlatan satıcı, Yapı Kredi Mobil'e giriş yaptıktan sonra "Ödemeler - Güvenli Ödeme İşlemleri - İkinci El Araç Alış/Satış" adımlarını izledikten sonra satış tutarının transfer edileceği hesabı seçerek işlemleri başlatabiliyor. Plaka, satış tutarı ve alıcının cep telefon numarası bilgilerini girerek işlemi tamamlayabiliyor.

İşlem özelinde oluşturulmuş referans numarası SMS ile alıcıya iletiliyor. Alıcı, Yapı Kredi Mobil'e giriş yaptıktan sonra "Güvenli Ödeme İşlemleri - İkinci El Araç Alış/Satış" adımlarını izleyerek referans numarasını, işlem ve alıcı bilgilerini giriyor. Ardından satış bedeli alıcı hesabından tahsil edilerek Yapı Kredi'nin geçici bir hesabına alınıyor. Bir sonraki gün sonuna kadar noter aracılığıyla alım satım işlemi gerçekleştiğinde satış bedeli, satıcının hesabına geçerek işlem tamamlanıyor. Bu sürede tamamlanmayan işlemler otomatik olarak iptal ediliyor ve satış bedeli alıcıya iade ediliyor. Alıcı ya da satıcı noterde işlemler başlamadan önce alım satım işlemini iptal edebiliyor. Noterde işlemler başladıktan sonra ise işlemlerin yalnızca noter tarafından iptali gerçekleştirilebiliyor. Yapı Kredi, alıcı ve satıcıyı alım satım işleminin her aşamasında SMS ile bilgilendirerek tüm güvenliği sağlıyor.

"Güvenli alım-satım imkanı sunarken para ile temasın da önüne geçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak müşterilerimiz için sınırları kaldırmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Güvenli Ödeme Hizmeti' sayesinde müşterilerimiz, ikinci el araç alım satım işlemlerini Yapı Kredi Mobil'den hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu sistemle güvenli alım-satım imkanı sunarken para ile temasın da önüne geçtik. Yapı Kredi olarak her zaman olduğu gibi önümüzdeki günlerde de farklı alanlarda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.