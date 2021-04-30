Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 1,5 milyar lira net kar - Son Dakika

Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 1,5 milyar lira net kar

30.04.2021 19:29
Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 1,5 milyar lira net kar, System.String[]

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 453 milyon lira net kar elde etti.

Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 453 milyon lira net kar elde etti.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, ilk çeyrekte ülke ekonomisine 421,5 milyar lira katkı sağladı.

Aktif büyüklüğü yıllık yüzde 23'lük artışla 534,7 milyar liraya ulaşan bankanın net karı 1 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşirken, öz kaynak karlılığı yüzde 12,3, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,3 oldu.

Açıklamada ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, "hizmette sınır yoktur" anlayışıyla ülke ekonomisine destek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Salgının etkisinin sürdüğü ilk çeyrekte sağladıkları 421,5 milyar liralık kaynakla ülke ekonomisine ve insanına finansal anlamda verdikleri desteği artırdıklarını kaydeden Erün, şu bilgileri verdi:

"Salgının neden olduğu tüm belirsizliklere rağmen, aktif büyüklüğümüzü yüzde 23 büyüterek 534,7 milyar liraya yükseltmeyi başardık. Öte yandan, nakdi kredilerde pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 16,6 olurken, müşteri mevduatında yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde, nakdi kredi hacmimiz yüzde 26'lık artışla 305,4 milyar lira oldu. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da müşteri odaklı hizmet ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla ülkemize ve toplumumuza katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

"Tahvil ihracımıza uluslararası piyasalardan 6 kattan fazla talep"

Gökhan Erün, ilk çeyrekte uluslararası piyasalardan gerçekleştirdikleri 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, farklı finansal araçları da kullanarak ülke ekonomisine destek olduklarını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından 230'dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemiyle, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha tescillediklerini aktaran Erün, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapı Kredi için her zaman stratejik bir öneme sahip KOBİ'lerimizin ekonomimizdeki son derece önemli olan konumunun farkındayız. KOBİ'lerimiz için değer yaratmak, sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek ve işlerini büyütmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı pandemi döneminde sağladığımız finansal hizmetlerin yanı sıra, müşterilerimizin işlerini dijital platformlara taşımalarını sağlayacak çözümlere de odaklanıyoruz."

Erün, KOBİ'lere sağladıkları farklı ürün ve hizmetlerden bahsederek, gelecek dönemde de hem KOBİ'lere hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını, onlar için e-ticaret ve dijitalleşme alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.

"Geleceğin bankacılığını inşa etmeye devam ediyoruz"

Yapı Kredi CEO'su Erün, dijital alandaki yatırımlarını, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji ve trendlere göre şekillendirdiklerini belirterek, bugüne kadar sayısız inovatif özelliği sektörle tanıştırdıklarını ve standartları değiştiren çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Mobil aktif müşteri sayısının ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 20 yükseldiğini kaydeden Erün, dijital bankacılık alanında sektöre örnek olan çalışmalarıyla müşterilerin önündeki sınırları kaldırmaya devam ettiklerini aktardı.

Erün, FAST sistemine büyük bir hızla entegre olduklarını, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek "dijital üzerinden yeni müşteri edinimi" uygulamasında öncü rol oynayacaklarını belirterek, "Yapı Kredi olarak dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek, yeni teknolojileri en kullanışlı ve en güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunmaya ve sektöre örnek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk alıyor, sınırları kaldırıyoruz"

Gökhan Erün, salgınla birlikte daha fazla ön plana çıkan sürdürülebilirlik konusunda da Yapı Kredi'nin uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejisi olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda, ekonomik gelişim ve büyümeyi sağlarken toplumsal ve çevresel konulara da hassasiyet gösterip, her alan ve paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine bir ana yaklaşımımız bulunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tarihsel olarak uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atıyor ve kadın çalışan oranında sektöre öncülük ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızın bir meyvesi olarak yılın ilk çeyreğinde 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girmeyi başardık. Yine bu dönemde 77 ülkeden destekçisi bulunan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yerimizi aldık ve küresel iklim krizi ile mücadele için attığımız adımları sürdürdük."

Erün, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programı'nda bu yıl da A- (Liderlik) bandında yer alarak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldıklarını anımsatarak, "İnsanı odağımıza alan felsefemizin izinden sürdürülebilirlik alanındaki sınırları kaldırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kredi, CEO, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 1,5 milyar lira net kar - Son Dakika Ekonomi


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