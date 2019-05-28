Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi'den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü
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Yapı Kredi'den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü

1 saat önce

Yapı Kredi, tasarrufları artırmak ve bu konuda her müşteri grubunun beklentilerine cevap vermek adına, "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı", "Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli" ve "Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli" mevduat hesaplarını tanıttı.

Yapı Kredi'den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü, System.String[]
Yapı Kredi, tasarrufları artırmak ve bu konuda her müşteri grubunun beklentilerine cevap vermek adına, "Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı", "Enflasyona Endeksli Ara Dönem Ödemeli" ve "Enflasyona Endeksli Uzun Vadeli" mevduat hesaplarını tanıttı.
Tasarrufa teşvik, ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler
Ülkemiz ekonomisine katkı için tasarrufa teşvik eden, bireylere ve kurumlara en iyi koşullara sahip ürünler sunmaya odaklandıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın çıkardığı son mevduat ürünlerini şöyle değerlendirdi:
"Yapı Kredi olarak müşterilerimizin tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmelerini hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Türk Lirası mevduat ürünlerimizde ciddi bir büyüme sağlamayı, hem müşterilerimiz hem de ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz.
"Bu doğrultuda, yatırımlarını Türk lirasında en iyi şekilde değerlendirmek isteyen müşterilerimizi enflasyona karşı koruyan üç yeni mevduat ürünümüzü çıkardık.
"Farklı vade ve faiz oranı seçenekleriyle 'Faiz Korumalı' ürünümüzde müşterilerimize sabit faiz sözü verirken, vade sonunda enflasyonun üzerine ekleyeceğimiz oranın daha yüksek çıkması durumunda yüksek orandan faydalandırıyor, böylece yüksek getiri elde etmelerini sağlıyoruz. Üstelik vadeden önce para çekme imkanı da bulunuyor.
"'Ara Dönem Ödemeli' ürünümüzde müşterilerimiz hem avantajlı oranlarımızdan yararlanırken hem de elde edecekleri getiriyi ara dönemlerde alabilecekler, üstelik vade sonunda enflasyona eklenecek ilave oranın daha yüksek çıkması durumunda, aradaki farkı da kazanacaklar.
"'Uzun Vadeli' ürünümüzde ise müşterilerimize yıllık enflasyon oranına eklenecek faiz oranı ile toplamda enflasyonun üzerinde getiri, vadeden önce para çekme imkanıyla da esneklik tanıyoruz.
"Bunların yanında enflasyona endeksli tüm ürünlerimizde bir yılın üzerindeki vadelerde yüzde 0.0 stopaj avantajı da bulunuyor. Böylece müşterilerimizin enflasyondan etkilenmemelerini sağlarken, Türk Lirası yatırımlarında garantili yüksek getiri elde etmelerini sağlıyoruz."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:58 Kaynak: DHA
Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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