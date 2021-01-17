Yapı Kredi'den uluslararası satın alma işlemine finansal danışmanlık hizmeti

Yapı Kredi, uluslararası sigorta şirketi Aegon'un Türkiye, Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonlarının tamamının 830 milyon avro bedelle Vienna Insurance Group (VIG) tarafından satın alınması işleminde, VIG'e Türkiye'de finansal danışmanlık hizmeti verdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, gerekli onayların alınmasının ardından 2021 yılı içerisinde tamamlanması beklenen işlem ile VIG, Türkiye'deki konumunu güçlendirmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, satın alma işlemlerinde sundukları finansal danışmanlık hizmetleriyle büyük başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak uzun yıllara dayanan tecrübemizle uluslararası köklü şirketlerin önemli anlaşmalarında finansal danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Sigorta sektörü için oldukça önemli olan bu satın alma işlemi de finansal danışmanlık alanında sınırları aşan yetkinliğimizi kanıtlar nitelikte. Başarıyla gerçekleştirilen bu işlem ile önemli bir yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırımlarını artırmış olmasından ötürü de gururluyuz."