Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira net kar - Son Dakika

Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira net kar

Yapı Kredi'nin net karı 2020'nin ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira oldu.

Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira net kar, System.String[]

Yapı Kredi'nin net karı 2020'nin ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira oldu.

Yapı Kredi açıklamasına göre, banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediği 2020 yılının ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yıl başından bu yana yüzde 9 artırarak, Türkiye ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladı.

Nakdi kredi hacmini yılsonuna göre yüzde 11 artışla 254,7 milyar liraya çıkaran Yapı Kredi'nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16 oldu. Konsolide aktif büyüklüğü ise 444,4 milyar TL'ye ulaşan bankanın net karı ise yıllık yüzde 4 artışla 2 milyar 461 milyon liraya çıktı.

Mevduatta TL odaklı büyümeyi sürdüren Yapı Kredi'nin, toplam müşteri mevduat hacmi yıl başından bu yana yüzde 8 artışla 244,4 milyar liraya ulaştı. Banka, odak noktalarından olan TL vadesiz mevduatını yılın ilk yarısında yüzde 52, yabancı para vadesiz mevduatını ise yüzde 47 artırdı. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

- "Müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik"

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla pandemi nedeniyle oldukça zorlu geçen yılın ilk yarısında da ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerini belirterek, "İçinden geçtiğimiz belirsiz dönemin ardından 'yeni normal' sürecine girdiğimiz şu günlerde müşterilerimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yüzde 9 artırarak ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık. Nakit kredi hacmimiz yüzde 11 artarak 254,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri odaklı çalışmalarımız ile toplam müşteri mevduatı hacmimiz ise yüzde 8 artışla 244,4 milyar lira oldu." ifadelerini kullandı.

Pandeminin finansal etkilerini azaltmak adına pek çok önlem alarak bu zor dönemde de ülke ekonomisine güçlü bir şekilde destek olduklarını belirten Erün, şu bilgileri verdi:

"Yapı Kredi olarak Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dahil olduk. 'Çek Ödeme Destek Paketi' ve 'Opex Kredi Destek Paketi'nde lider bankalar arasında yer alarak içinde bulunduğumuz bu dönemde müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik ve bu kapsamda yılın ilk yarısında 7 milyar liralık kaynak sağladık.

Öte yandan, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs'ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. Sendikasyon kredisinin tutarını, sözleşmenin akordeon özelliği sayesinde gelen yeni katılımcılarla 85 milyon dolar artırarak yaklaşık 785 milyon dolardan 870 milyon dolara çıkardık. İşleme 18 ülkeden 38 banka katıldı. Böylece, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladığımız 100 milyon dolar da dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk."

Dijitalde ivmelenme devam ediyor

Yapı Kredi'nin son yıllarda dijital alanda yaptığı yatırımların değerinin salgın döneminde çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erün, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının görüldüğü ilk günlerden itibaren müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yönlendirdik. Müşterilerimiz hali hazırda şubelerimizden sunduğumuz hemen hemen tüm işlemleri Yapı Kredi dijital kanallarından tamamlayabiliyor; bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Mobil aktif müşteri adedimizde, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22 artış sağladık. Bununla birlikte, yılın ilk yarısında yeni hizmet modelimiz "Görüntülü İşlem Asistanları" aracılığı ile yeni müşteri kazanım oranımız yüzde 467 artış gösterdi."

"Etkin kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilkeleriyle faaliyet gösteriyoruz"

Gökhan Erün, kuruldukları ilk günden beri bankacılık faaliyetlerinin tüm paydaşların üzerindeki etkilerini gözeterek çalıştıklarını aktaran Erün, ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı.

2020 yılının ocak ayında ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdiklerini aktaran Erün, şunları ifade etti:

"Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine olan desteğimizi sürdürüyoruz. Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilincinde bir kurum olarak etkin kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilkeleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığımız raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında yer aldık.

Sürdürülebilirlik yönetiminde gösterdiğimiz yüksek performansımızla Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi ve Londra Borsası'na bağlı küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russel'ın şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını ölçen FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde yer almayı sürdürdük. Bu yıl tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratma modelini içeren ilk Entegre Raporumuzu yayımladık. Yapı Kredi'nin 2019 Entegre Raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlandı."

Yapı Kredi olarak Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında bugüne kadar toplumsal ve ekonomik anlamda birçok önlemi hayata geçirdiklerini hatırlatan Erün, "Pandemi nedeniyle daha önce hiç yaşamadığımız zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde de 76 yıldır genlerimize işleyen müşteri odaklı hizmet ve toplumsal sorumluluk anlayışımızla ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 461 milyon lira net kar - Son Dakika
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