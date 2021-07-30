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Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 3 milyar 685 milyon liralık net kar - Son Dakika

Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 3 milyar 685 milyon liralık net kar

30.07.2021 18:59
Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 3 milyar 685 milyon liralık net kar, System.String[]

Yapı Kredi, bu yılın ilk altı ayını 3 milyar 685 milyon TL net karla tamamladığını duyurdu.

Yapı Kredi, bu yılın ilk altı ayını 3 milyar 685 milyon TL net karla tamamladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine 441 milyar TL katkı sağlayan Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü yıllık yüzde 25 yükselerek 555,9 milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk altı ayını 3 milyar 685 milyon TL karla tamamlayan bankanın, öz kaynak karlılığı yüzde 15,4, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,2 oldu. Nakdi kredilerini yüzde 25 artışla 318,1 milyar liranın üzerine taşıyan Yapı Kredi'nin, müşteri mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, küresel olarak salgın gölgesinde yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, 2021 yılının ilk yarısında da ülke ekonomisine kararlılıkla destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Bu dönemde ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkı 441 milyar TL'ye ulaştı. Müşteri odaklı stratejimizin bir göstergesi olarak, kredilerdeki pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 16,4'e ulaştı. Bununla birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,3 seviyesine geldi. Nakdi kredi hacmimiz ise yıllık olarak yüzde 25 artışla 318,1 milyar TL'ye çıktı. Müşteri mevduatı hacmimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 294,9 milyar TL'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi olarak güçlü sermaye yapısı, insanı merkeze alan ve sınır tanımayan hizmet anlayışıyla sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiklerini aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladık. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimiz olma özelliği taşıyan bu kredi, dış ticaretin finansmanında kullanıldı. Böylece, sadece ülke ekonomisi ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni tescillemekle kalmadık, ihracatı ve reel sektörü desteklemeyi de sürdürdük. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma amacımızla uyumlu olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temininin artırılması ve ESG risk yönetimi notumuzun daha da yükseltilmesine yönelik sürdürülebilirlik kriterlerini içeriyor."

Erün, yakın zamanda Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Targets Initiative) emisyon azaltma taahhüdü verdiklerini de belirterek, Yapı Kredi'nin şu an Türkiye'de "Business Ambition for 1.5°C" girişimini imzalayan ilk ve tek kurum olduğuna dikkat çekti. Böylece, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol alacak olan banka, küresel ısınma artışını ideal olarak 1,5°C'nin altında sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacak.

"İnsana ve doğaya dost sürdürülebilirlik"

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların son derece önemli olduğunu belirten Gökhan Erün, şunları kaydetti:

"İnsana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek adına sınırları kaldırmak için çalışıyor, attığımız tüm adımları ortak fayda ve değer yaratmaya dayandırıyoruz. Sürdürülebilirliği her alanda benimsiyor ve tüm hizmetlerimize dahil ediyoruz. Bu doğrultuda daha yaşanılır ve sürdürülebilir bir dünya için kaynakların doğru kullanılması duyarlılığıyla hareket ederek enerjide tasarruf bilincinin artırılması adına ürünler sunmayı da sürdürüyoruz. Doğa Dostu Mortgage ürünü bunlardan biri. Doğa Dostu Mortgage ile A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan konutlara özel olarak, kredi tahsis ücretinde yüzde 50 muafiyet avantajı sunuyoruz. Yine, Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarına destek vererek elektrikli ve hibrit araçların finansmanına özel faiz oranları sunuyor, tahsis ücretinde de yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Bununla beraber düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Güncellediğimiz yeni politikalarımızla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ettik. Önümüzdeki dönemde de yeşil proje ve yatırımlara finansal katkılarımızla yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi sürdüreceğiz."

"KOBİ'lerin güçlendirilmesi stratejik önemini koruyor"

Yılın ilk yarısında ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lere yönelik desteklerini de artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Erün, "KOBİ'lerimiz ülkemiz ekonomisi için son derece önemli bir yere sahip. Pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiği bu yılın ilk yarısında da onların yanında olmayı sürdürdük. Bu süreçte KOBİ'lere verdiğimiz nakdi ve gayrinakdi kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış sağladık." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün, KOBİ'lere yönelik tüm çalışmaları artı değer yaratmak, sürdürülebilir gelişmelerini desteklemek, işlerini büyütmek, önlerindeki sınırları kaldırmak odağında yürüttüklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de özellikle dijitalleşme ve e-ticaret alanında yaptığımız yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle de KOBİ'lerimizin işlerini büyütmek için desteğimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"Yılın ilk 6 ayında yeni müşteri adedimiz 2 kattan fazla arttı"

İçinde bulunduğumuz dijital çağın yanı sıra, salgının da hızlandırıcı etkisiyle, geleneksel iş yapış şekillerinin, tüketici davranış ve beklentilerinin hızla değiştiğine değinen Erün, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun yıllardır geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle bankacılık sektöründeki müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaran yeniliklere öncülük ediyoruz. 2018'de 'Görüntülü İşlem Asistanları' uygulamamızı hayata geçirerek kullanıcılara uzaktan müşteri olma imkanını sağladığımızda, zamanın ötesinde bir yeniliğe imza atarak bu uygulamanın ülkemizde öncülüğünü yapmış ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmıştık. Şubeye gitmeden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz 'Görüntülü İşlem Asistanları' salgın döneminde yoğun ilgi gördü. Bu ilgi 2021 yılında da devam etti ve dijitalden yeni kazandığımız müşteri sayımızda yılın ilk 6 ayında önceki döneme kıyasla iki katından fazla artış yaşandı. Yapılan regülasyon değişikliğiyle beraber bu alandaki yükseliş katlanarak devam ediyor. Yeni düzenlemeler sonrası 'Görüntülü İşlem Asistanları' aracılığı ile aylık yeni müşteri kazanımımız 2 kata yakın artış gösterdi."

Erün, finansal ihtiyaçlara uzaktan erişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde Yapı Kredi müşterilerinin bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini dijital kanallardan kolaylıkla gerçekleştirebildiğini kaydederek, "Yapı Kredi dijital kanallarına her geçen gün yenilikler eklemeye devam ediyoruz. Dijital kanallarda geliştirdiğimiz POS Cepte uygulaması, Yapı Kredi Mobil'deki Aracım+ platformu, kripto para borsalarına para transferi gibi yenilikçi özellikler ve hizmet modelleri sayesinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Diğer yandan veri okuryazarlığı konusunda çalışanlarımıza da yatırım yapıyoruz. Tüm bunlarla birlikte her zaman olduğu gibi yeni teknoloji ve uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatlarındaki sınırları kaldırmaya ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Worldcard ile tarihsel liderliğimiz devam ediyor"

Türkiye'yi kredi kartı ile tanıştıran ilk banka olarak kredi kartları alanındaki tarihsel liderliklerini Worldcard ile 30. yıla taşıdıklarını bildiren Gökhan Erün, "Yapı Kredi World ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz. 2021 yılı ilk yarı sonu itibariyle kredi kartı alanında pazar payımız yüzde 16,4 seviyesine gelirken, piyasadaki kredi kartı adedimiz 12,3 milyon adede ulaştı. Salgınla birlikte temassız ödeme konusunda aldığımız tedbirler sayesinde Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 fiziki işlemden 2'si temassız ödenmeye başlandı. Kredi kartı temassız işlem cirosunda sektör lideri olarak müşterilerimizin sağlığı için temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması adına yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

DOST Partisi, Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 3 milyar 685 milyon liralık net kar - Son Dakika Ekonomi


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